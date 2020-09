Rusko spúšťa testovanie tretej vakcíny proti koronavírusu SARS-CoV-2

Moskva 22. septembra (TASR) – Ruské ministerstvo zdravotníctva vydalo povolenie na uskutočnenie klinických skúšok vakcíny proti koronavírusu SARS-CoV-2, ktorú vyvinulo Federálne vedecké centrum pre výskum a vývoj imunobiologických preparátov pomenované po mikrobiológovi Michailovi Čumakovovi. Ako v utorok informoval spravodajský portál Meduza.io, ide v poradí o tretiu testovanú ruskú vakcínu proti koronavírusu nového typu.



Testovanie novej vakcíny sa začne čoskoro, a to v mestách Kirov, Petrohrad a Novosibirsk. Zúčastní sa na ňom viac ako 3000 dobrovoľníkov. Federálne vedecké centrum zdôraznilo, že vedci takto získajú dostatočný objem dát na výskumné účely.



Dobrovoľníci budú po zaočkovaní 16 dní izolovaní v nemocnici, kde ich stav budú monitorovať lekári. Ukončenie výskumu je naplánované na november.



V Rusku je zatiaľ registrovaná iba jedna vakcína proti koronavírusu. Dostala názov Sputnik V a vyvinul ju Národné výskumné centrum pre epidemiologický a mikrobiologický výskum Nikolaja Gamaleju. Táto vakcína bola zaregistrovaná v auguste ešte pred ukončením klinických skúšok.



V štádiu klinického testovania je aj druhá ruská vakcína vyvinutá Štátnym virologickým a biotechnologickým ústavom Vektor. Po jej registrácii sa bude testovať aj na dobrovoľníkoch starších ako 60 rokov a osobách s chronickými chorobami. Klinické testy tejto vakcíny by sa mali skončiť do 30. septembra, zaregistrovaná by mala byť okolo 14. októbra.



Okrem vakcíny vyvinutej vedeckým ústavom Vektor sa v Rusku pripravuje aj registrácia dvoch zahraničných vakcín — od čínskeho výrobcu Sinopharm a od švédsko-britskej farmaceutickej firmy AstraZeneca.