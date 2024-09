Rusko spustilo námorné cvičenia, zapojí sa doň viac ako 400 plavidiel

Moskva 10. septembra (TASR) - Ruské námorníctvo spustilo strategické cvičenia s názvom Oceán-2024. Prebiehať budú v Tichom a Severnom ľadovom oceáne, ako aj v Stredozemnom, Baltskom a Kaspickom mori. Trvať budú do 16. septembra. V utorok o tom informovalo ruské ministerstvo obrany, píše TASR podľa správy agentúry Reuters a príspevku ruského ministerstva na sociálnej sieti Telegram.



Do cvičení sa zapojí viac ako 400 vojnových lodí, ponoriek a podporných plavidiel, ako aj 120 lietadiel a vrtuľníkov a 90.000 členov vojenského personálu.



"Hlavným cieľom cvičení je preveriť pripravenosť vedenia ruského námorníctva riadiť námorné zoskupenia, riešiť neštandardné operačné úlohy, používať vysoko presné, moderné, pokročilé zbrane a vojenskú techniku a rozšíriť spoluprácu s námornými silami partnerských krajín pri riešení spoločných úloh," uvádza ministerstvo obrany.



Na cvičeniach sa bude podieľať väčšina hlavných zložiek ruského námorníctva vrátane Baltského, Severného a Tichomorského loďstva, ako aj Kaspickej flotily. Ministerstvo neuviedlo, či sa na cvičeniach zúčastní aj Čiernomorská flotila, ktorá je zapojená do bojov na Ukrajine, kde utrpela významné straty.



Označenie "Oceán" na pomenovanie námorných cvičení v minulosti používalo aj sovietske námorníctvo. Manévre s týmto kódovým označením sa celkovo uskutočnili päťkrát medzi rokmi 1970 až 1985.