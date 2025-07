Rusko spustilo rozsiahle námorné cvičenia

Moskva 23. júla (TASR) - Rusko v stredu spustilo rozsiahle námorné manévre s názvom Júlová búrka, do ktorých sa zapojí viac ako 150 plavidiel a približne 15.000 príslušníkov ozbrojených síl. Cvičenie potrvá do 27. júla a prebieha v Tichom a Severnom ľadovom oceáne, ako aj v Baltskom a Kaspickom mori. Informovalo o tom ruské ministerstvo obrany, píše TASR podľa správ agentúr Reuters a TASS.



Podľa rezortu obrany je cieľom preveriť pripravenosť námorných síl na neštandardné operácie vrátane použitia zbraní dlhého doletu a pokročilých technológií, ako sú systémy bez posádky.



„Na mori budú posádky lodí cvičiť nasadenie do bojových oblastí, vykonávať protiponorkové operácie, brániť oblasti nasadenia a hospodársku činnosť,“ uviedlo ministerstvo vo vyhlásení.



Scenáre zahŕňajú aj obranu proti útokom zo vzduchu, bezposádkovým člnom a dronom, zabezpečenie bezpečnosti námornej dopravy a útoky na nepriateľské ciele a skupiny.



Do manévrov je zapojených aj 120 lietadiel a desať pobrežných raketových systémov. Velenie nad operáciou prevzal admirál Alexandr Moisejev.



Hoci ruské vojenské námorníctvo patrí podľa viacerých rebríčkov medzi tri najsilnejšie na svete – po Číne a USA –, počas vojny na Ukrajine utrpelo viacero výrazných strát, pripomína Reuters.