Rusko sťahuje pred stretnutím Putina s Trumpom vojakov z Venezuely

Caracas 27. júna (TASR) - Rusko začalo v stredu sťahovať svojich vojenských "technikov" z Venezuely. Stalo sa tak len dva dni pred plánovaným stretnutím ruského prezidenta Vladimira Putina s jeho americkým náprotivkom Donaldom Trumpom. S odvolaním sa na informácie ruského veľvyslanectva v Caracase o tom písala agentúra AFP.



"Lietadlo Il-62, ktoré má na palube ruských technikov pôsobiacich niekoľko posledných mesiacov vo Venezuele... odlieta 26. júna z Caracasu do Moskvy," uviedla ruská ambasáda na Facebooku.



Vo svojom vyhlásení označilo ruské veľvyslanectvo prítomnosť ruských vojakov v krajine ako "bežnú údržbársku misiu", ktorá by podľa jej slov mala pokračovať aj v budúcnosti.



"Rusko dodalo Venezuele vysoko technologické zariadenia, ktoré si vyžadujú pravidelnú údržbu. Ruskí špecialisti taktiež poskytli venezuelskému personálu potrebný technický výcvik," uviedlo veľvyslanectvo.



Moskva vyslala pred troma mesiacmi do Venezuely približne 100 vojenských expertov. Učinila tak po tom, ako Trumpova administratíva naznačila, že by mohla použiť silu na zvrhnutie venezuelského prezidenta a spojenca Ruska - Nicolása Madura. Zmienený krok Moskvy vyvolal vtedy vo Washingtone rozhorčenie.



Ruskí špecialisti opúšťajú krajinu krátko pred tým, ako by sa mal Putin v piatok stretnúť s Trumpom na summite krajín G-20.