Rusko sťahuje svoje jednotky z oblastí pri hraniciach s Ukrajinou

Moskva 23. apríla (TASR) - Rusko začalo v piatok so sťahovaním svojich vojakov z oblastí pri hraniciach s Ukrajinou, kam ich presunulo z dôvodu manévrov. Oznámilo to ruské ministerstvo zahraničných vecí. Ako informovala agentúra AFP, posilnená prítomnosť ruských vojakov vystupňovala v uplynulých týždňoch napätie medzi Moskvou a Západom.



Stiahnutie ruských vojsk oznámil vo štvrtok ruský minister obrany Sergej Šojgu. Povedal, že považuje "ciele týchto previerok pripravenosti za splnené" s tým, že Rusko začne s odsunom vojakov v piatok. Očakáva sa, že ich presun potrvá do začiatku mája.



Oznámenie prišlo po tom, ako ruská armáda vo štvrtok uskutočnila rozsiahle manévre na Krymskom polostrove, na ktorých sa zúčastnili desiatky lodí, stovky bojových lietadiel a tisíce vojakov.



Toto vojenské cvičenie je považované za najväčšie od roku 2014, keď Rusko anektovalo ukrajinský Krymský polostrov, respektíve odvtedy, čo začalo podporovať separatistických povstalcov na východe Ukrajiny.



Manévre sa zároveň konali v období čoraz častejšieho porušovania prímeria na východe Ukrajiny a masívneho zhromažďovania ruských vojakov pri ukrajinských hraniciach, ktoré znepokojilo Ukrajinu i západné štáty.