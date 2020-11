Rusko stále čaká s gratuláciou až na oficiálne výsledky volieb v USA

Moskva 12. novembra (TASR) - Rusko stále nevidí dôvod na to, aby blahoželalo novozvolenému prezidentovi USA ešte pred oficiálnym oznámením výsledkov volieb. Uviedol to vo štvrtok v Moskve ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov.



Na brífingu Lavrov súčasne vyjadril počudovanie nad tým, že sa zasielaniu gratulácií k víťazstvu vo voľbách "venuje toľko pozornosti".



Upozornil, že všetky gratulácie, o ktorých sa doteraz informovalo, vychádzali z výpočtov televízií CNN, ABC, či iných popredných amerických médií a sociálnych sietí. Zdôraznil, že Moskva rešpektuje zvyklosti iných štátov, ale sama s blahoželaním počká až do oficiálneho oznámenia výsledkov volieb prezidenta USA.



O zvolení demokrata Joea Bidena za prezidenta USA informovali koncom minulého týždňa najväčšie americké médiá. K úspechu vo voľbách gratulovali Bidenovi už viacerí štátnici zo zahraničia a za novozvoleného prezidenta ho považuje aj časť politikov Republikánskej strany, za ktorú kandidoval Donald Trump.



Víťazov volieb v jednotlivých štátoch americkej Únie pred dokončením sčítania počtu hlasov médiá vyhlasujú na základe štatistického spracovania čiastkových výsledkov.



Tieto odhady nie sú oficiálne, ale majú značnú autoritu a vo väčšine prípadov sa zhodujú s konečným výsledkom sčítania hlasov, ktorý bude známy neskôr.