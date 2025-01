Rusko stále eviduje Navaľného ako podozrivého z financovania terorizmu

Moskva 10. januára (TASR) - Ruská Federálna služba pre finančný monitoring (Rosfinmonitoring) odmietla žiadosť, aby zmazala zosnulého opozičného lídra Alexeja Navaľného zo zoznamu osôb podozrivých z terorizmu a extrémizmu napriek tomu, že je už takmer rok po smrti. V piatok to uviedla jeho manželka Julija Navaľná, informuje TASR podľa agentúry Reuters.



Navaľná na sociálnej sieti zverejnila list od Rosfinmonitoringu datovaný 16. decembrom, podľa ktorého bol Navaľnyj vyšetrovaný pre podozrenie z prania špinavých peňazí a financovania terorizmu. Služba podľa listu nebola informovaná o žiadnom návrhu na zastavenie konania, a preto je naďalej na tomto zozname.



Pred svojou smrťou vo väzení vo februári 2024 bol Alexej Navaľnyj jedným z najznámejších predstaviteľov ruskej opozície, známym aktivitami pri odhaľovaní korupcie, a bol tiež kritikom prezidenta Vladimira Putina.



Presné okolnosti jeho smrti zostávajú nejasné. Podľa ruských úradov bola jeho smrť prirodzená, Navaľného rodina a blízki spolupracovníci zodpovednosť za ňu pripisujú ruskému vedeniu a katastrofálnym životným podmienkam vo väzení, kam sa Navaľnyj dostal so zdravím podlomeným pokusom o otravu s použitím nervovoparalytickej látky novičok.



Julija Navaľná zo smrti svojho manžela viní Putina a ponúkla odmenu komukoľvek, kto predloží dôkazy o tom, že bol zavraždený. Kremeľ takéto obvinenie rozhodne odmieta.



"Putin sa Alexeja bojí dokonca aj po tom, ako ho zabil," napísala na platforme Telegram. Podľa nej dôvodom, prečo Navaľného naďalej označujú za teroristu a extrémistu, hoci už nežije, je zastrašovanie Rusov.



"Načo to Putin potrebuje? Zrejme nie preto, aby Alexejovi zakázal otvárať bankové účty. To už nie je možné. Putin to robí preto, aby vás vystrašil. Chce, aby ste sa báli Alexeja čo i len spomenúť a postupne zabudli jeho meno. Ale nikto nezabudne," odkázala Rusom Navaľná, ktorá žije v zahraničí a deklaruje, že sa jedného dňa vráti do svojej vlasti, kde je na ňu teraz vydaný zatykač.



Federálna služba Rosfinmonitoring má právomoc zmraziť bankové účty tých ľudí, ktorí sa ocitnú na zozname teroristov a extrémistov. V súčasnosti sú v databáze podľa Reuters tisícky ľudí a skupín vrátane Navaľnej a troch právnikov jej zosnulého manžela. Tí sú obvinení z príslušnosti k extrémistickej skupine a budúci týždeň ich čaká rozsudok.



Ruská prokuratúra tvrdí, že právnici využívali svoj prístup k Navaľnému, aby mu umožnili pokračovať v podvratnej činnosti aj z väzenia. Naopak, ich priaznivci tvrdia, že iba vykonávali advokátsku činnosť, takže ak ich za ňu stíhajú, je to nová úroveň represie zo strany Putina.