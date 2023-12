Stále sa nevie, kde je Navaľnyj, tvrdia jeho spolupracovníci

Moskva 15. decembra (TASR) - Stále nie je jasné, kde sa nachádza väznený líder ruskej opozície Alexej Navaľnyj, oznámili v piatok jeho spolupracovníci. Navaľnyj sa už niekoľko dní nenachádza v trestaneckej kolónii, v ktorej si doposiaľ odpykával trest. TASR informuje podľa správy agentúry Reuters.



Navaľného spolupracovníci uviedli začiatkom tohto týždňa, že nie je známe miesto pobytu ruského opozičníka v rámci väzenského systému. V dohľadom čase sa pritom očakával jeho prevoz do tzv. špeciálnej trestaneckej kolónie s najvyšší stupňom stráženia.



Podľa Viačeslava Gimadiho, právnika Navaľného, je to už desať dní odkedy jeho spolupracovníci nevedia, kde je. Gimadi uviedol, že väzenskí predstavitelia v piatok na súde povedali, že Navaľnyj už nie je vo väznici IK-6 v obci Melechovo vo Vladimírskej oblasti. "Kde presne ho vzali a kde teraz je, už väzenskí predstavitelia nepovedali," uviedol Gimadi.



Navaľného hovorkyňa Kira Jarmyšová uviedla, že právnici Navaľného nevideli od 6. decembra.



Opozičného politika a kritika Kremľa Navaľného zadržali v januári 2021 po návrate z Nemecka, kde sa zotavoval z otravy nervovoparalytickou látkou. Z pokusu o otrávenie obvinil Kremeľ, ktorý to poprel.



Navaľného po zadržaní odsúdili na dva a pol roka väzenia za porušenie podmienečného trestu. Neskôr dostal ďalších deväť rokov za spreneveru a pohŕdanie súdom. Začiatkom augusta ho moskovský súd odsúdil na 19 rokov odňatia slobody pre extrémizmus.