< sekcia Zahraničie
Rusko: Štátna duma obnovuje pre mladých lekárov povinnú prácu pre štát
Predseda Štátnej dumy (dolnej komory parlamentu) Viačeslav Volodin pripomenul, že súčasný nemocničný personál je prepracovaný a počet pacientov prekračuje odporúčané normy.
Autor TASR
Moskva 12. novembra (TASR) - Ruská Štátna duma v utorok schválila návrh zákona, podľa ktorého budú noví absolventi lekárskych fakúlt tri roky povinne pracovať v štátnych nemocniciach a klinikách. Cieľom je zmierniť chronický nedostatok personálu v ruskom verejnom zdravotníctve, píše TASR podľa webu Moscow Times.
Návrh zákona čiastočne oživuje prax „umiesteniek“ zo sovietskej éry v štátnych alebo mestských klinikách financovaných zo systému povinného zdravotného poistenia. O tom, ktorých absolventov sa to bude týkať, a tiež o období ich „mentorstva“ bude rozhodovať ministerstvo zdravotníctva.
Predseda Štátnej dumy (dolnej komory parlamentu) Viačeslav Volodin pripomenul, že súčasný nemocničný personál je prepracovaný a počet pacientov prekračuje odporúčané normy. Uviedol, že Rusku začiatkom roka 2025 chýbalo približne 23.300 lekárov a 63.600 stredných zdravotníckych pracovníkov.
Absolventom, ktorí obdobie „mentorstva“ odmietnu, hrozia pokuty v závislosti od spôsobu financovania ich vzdelávania. Ak bolo ich školné na lekárskej fakulte hradené výmenou za garantované obdobie verejnej služby, škole budú musieť doplatiť študijné náklady a zaplatiť dodatočnú pokutu 200 percent. Samoplatcom a ďalším absolventom môže byť pozastavená lekárska akreditácia.
Ak návrh zákona schváli Rada federácie (horná komora ruského parlamentu) a podpíše prezident Vladimir Putin, nadobudne platnosť 1. marca 2026 a bude sa vzťahovať na budúcoročných absolventov.
Nezávislá novinárka Farida Rustamovová sa odvolala na vyjadrenia dvoch poslancov, že navrhované pracovné požiadavky môžu odradiť mladých zdravotníckych pracovníkov od plnenia mentorských povinností najmä v odľahlých oblastiach. V návrhu zákona totiž nemajú zaručené bývanie a iné formy podpory.
V sovietskych časoch museli absolventi lekárskych fakúlt povinne odpracovať v konkrétnych nemocniciach alebo na klinikách tri až päť rokov.
Návrh zákona čiastočne oživuje prax „umiesteniek“ zo sovietskej éry v štátnych alebo mestských klinikách financovaných zo systému povinného zdravotného poistenia. O tom, ktorých absolventov sa to bude týkať, a tiež o období ich „mentorstva“ bude rozhodovať ministerstvo zdravotníctva.
Predseda Štátnej dumy (dolnej komory parlamentu) Viačeslav Volodin pripomenul, že súčasný nemocničný personál je prepracovaný a počet pacientov prekračuje odporúčané normy. Uviedol, že Rusku začiatkom roka 2025 chýbalo približne 23.300 lekárov a 63.600 stredných zdravotníckych pracovníkov.
Absolventom, ktorí obdobie „mentorstva“ odmietnu, hrozia pokuty v závislosti od spôsobu financovania ich vzdelávania. Ak bolo ich školné na lekárskej fakulte hradené výmenou za garantované obdobie verejnej služby, škole budú musieť doplatiť študijné náklady a zaplatiť dodatočnú pokutu 200 percent. Samoplatcom a ďalším absolventom môže byť pozastavená lekárska akreditácia.
Ak návrh zákona schváli Rada federácie (horná komora ruského parlamentu) a podpíše prezident Vladimir Putin, nadobudne platnosť 1. marca 2026 a bude sa vzťahovať na budúcoročných absolventov.
Nezávislá novinárka Farida Rustamovová sa odvolala na vyjadrenia dvoch poslancov, že navrhované pracovné požiadavky môžu odradiť mladých zdravotníckych pracovníkov od plnenia mentorských povinností najmä v odľahlých oblastiach. V návrhu zákona totiž nemajú zaručené bývanie a iné formy podpory.
V sovietskych časoch museli absolventi lekárskych fakúlt povinne odpracovať v konkrétnych nemocniciach alebo na klinikách tri až päť rokov.