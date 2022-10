Rusko: Štátna duma zakázala propagáciu netradičných sexuálnych vzťahov

Moskva 27. októbra (TASR) – Poslanci ruskej Štátnej dumy vo štvrtok v prvom čítaní jednomyseľne prijali novelu zákona z roku 2013 zakazujúceho propagáciu "netradičných sexuálnych vzťahov" medzi občanmi Ruska - dospelými aj deťmi - v médiách, na internete, v literatúre a kinách. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP odvolávajúcej sa na oznámenie zverejnené internetovej stránke dolnej komory ruského parlamentu.



Návrh zákona dopĺňa Kódex správnych deliktov Ruskej federácie o dva články. Prvý stanovuje pokutu od 200.000 do 800.000 rubľov (približne 1706 - 6826 eur) za "propagáciu pedofílie" medzi ľuďmi akéhokoľvek veku, v prípade "propagácie netradičných vzťahov" sa pokuta pohybuje od 50.000 do 400.000 rubľov (približne 427 - 3415 eur).



Okrem toho sa hrozí pokuta od 50.000 do 200.000 rubľov (približne 427 - 1706 eur) aj za šírenie informácií o homosexualite alebo transrodovosti medzi maloletými.



Výška spomínaných pokút platí pre fyzické osoby. Pre úradníkov a právnické osoby sú sadzby vyššie. Právnickým osobám navyše hrozí pozastavenie činnosti až na 90 dní.



Štátna duma vo svojom vyhlásení poznamenala, že ak takéto trestné činy spáchajú cudzinci alebo osoby bez štátnej príslušnosti, hrozí im deportácia z územia Ruskej federácie.



Ako sa uvádza na stránke Štátnej dumy, autormi návrhov sú jej predseda Viačeslav Volodin, šéfovia všetkých poslaneckých klubov, ako aj viac ako 300 poslancov.



"Musíme urobiť všetko pre to, aby sme ochránili naše deti a tých, ktorí chcú žiť normálny život. Všetko ostatné je hriech, sodomia, temnota a naša krajina s tým bojuje,“ cituje Volodina stránka Dumy.