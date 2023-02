Rusko stavia 200-kilometrové vodovodné potrubie do okupovaného Donbasu

Moskva 13. februára (TASR) - Ruská armáda stavia vodovodné potrubie, ktoré má prepojiť ruskú Rostovskú oblasť s okupovaným východoukrajinským Donbasom. TASR o tom píše na základe pondelňajšej správy denníka The Guardian odvolávajúceho sa na ruské médiá.



Moskva krátko pred spustením svojej invázie na Ukrajinu z vlaňajšieho februára uznala nezávislosť Doneckej a Luhanskej oblasti, odštiepeneckých ukrajinských regiónov tvoriacich Donbas, ktoré potom v septembri po spornom referende anektovala ako ruské "republiky". Medzinárodné spoločenstvo, ako aj väčšina členských krajín OSN, označilo tento krok za nezákonný.



Vodovod má byť dokončený v nasledujúcich mesiacoch, pričom podľa ruského ministerstva obrany má mať dennú prietokovú kapacitu 300.000 kubických metrov a pozostávať z dvoch 200-kilometrových potrubí. "Na výstavbe nového veľkého vodovodu, ktorý spojí Rostovskú oblasť s Donbasom, nepretržite pracuje vyše 2600 špecialistov ... z ruského ministerstva obrany a zapojených je do nej vyše 1000 kusov techniky," uviedlo ruské ministerstvo.



Stavba by mala prepojiť ruskú Rostovskú oblasť s Doneckou, pričom by sa mala tiahnuť k tzv. donecko-donbaskému kanálu. Podľa zdroja z ruského ministerstva obrany sa očakáva, že vodovod bude hotový do jari.



Čo sa týka pitnej vody, je situácia v Donbase kritická, približuje The Guardian. Rozsiahle vodovodné potrubie, od ktorého je tento región závislý, je v dôsledku takmer rok trvajúcej vojny poškodené. Vyžaduje si pritom dodávky elektriny, ktoré sú často prerušované v dôsledku bojov.