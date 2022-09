Rusko sťaží podmienky pre vycestovanie do Kazachstanu

Moskva 29. septembra (TASR) - Vzhľadom na masový exodus Rusov, ktorí sa chcú vyhnúť mobilizácii, do susedného Kazachstanu, chcú ruské úrady bojaschopných mužov zachytávať už na hraniciach. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



V nasledujúcich dňoch bude na hraničnom priechode Karausek v Astrachánskej oblasti zriadené dočasné mobilizačné stredisko, informovala vo štvrtok agentúry TASS s odvolaním sa na oblastnú samosprávu.



Na hraniciach s Kazachstanom sa vytvoril dlhý rad mužov, na ktorých sa vzťahuje branná povinnosť. Po novom sa budú pasy odchádzajúcich Rusov na spomínanom hraničnom priechode porovnávať s povolávacími zoznamami. Kto spĺňa kritériá mobilizácie a nemá oficiálny doklad o odklade alebo povolenie na vycestovanie od armády, nebude môcť odísť z Ruska.



Karausek je hlavným hraničným priechodom pre automobilovú dopravu z Ruska do Kazachstanu. Kazašský migračný úrad v stredu uviedol, že od vyhlásenia čiastočnej mobilizácie v Rusku pred siedmimi dňami prišlo do Kazachstanu takmer 100.000 ruských štátnych občanov.



Rusko medzičasom sťažilo podmienky pre vycestovanie aj na hraniciach s Gruzínskom. S Gruzínskom susediaca ruská republika Severné Osetsko oznámila obmedzenia ešte v priebehu stredy.