Rusko stiahlo svojho veľvyslanca v Arménsku na poradu

Jerevan/Moskva 24. mája (TASR) – Rusko stiahlo svojho veľvyslanca v Jerevane na poradu, oznámila v piatok hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová. TASR informuje na základe správ agentúr Reuters, ArmenPress a Anadolu.



"Sergej Kopyrkin, veľvyslanec Ruskej federácie v Arménskej Republike, bol dňa 24. mája stiahnutý do Moskvy na poradu," uvádza vyhlásenie ruského rezortu zahraničia.



Vzťahy medzi Ruskom a Arménskom sa zhoršujú od inaugurácie prozápadnej vlády arménskeho premiéra Nikolu Pašinjana v roku 2021.



Výrazným zlomom vo vzťahoch oboch krajín bolo opätovné zabratie Náhorného Karabachu Azerbajdžanom. Arménski separatisti oblasť považovanú za azerbajdžanské územie vojensky ovládali od roku 1991 do roku 2023.



Jerevan obvinil Moskvu z toho, že neposkytla podporu jednotkám, ktoré územie dlhodobo bránili, a so žiadosťou o vojenskú podporu sa obrátil na Západ.



Arménske úrady zároveň začali redukovať vojenskú a bezpečnostnú spoluprácu s Ruskom.