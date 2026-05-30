Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 30. máj 2026Meniny má Ferdinand
< sekcia Zahraničie

Rusko stiahlo svojho veľvyslanca v Arménsku na konzultácie

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Moskva v posledných dňoch vyjadrila nespokojnosť s prehlbovaním vzťahov medzi Jerevanom a Západom

Autor TASR
Moskva/Jerevan 30. mája (TASR) - Ruské ministerstvo zahraniných vecí v sobotu stiahlo svojho veľvyslanca v Arménsku Sergeja Kopyrkina na konzultácie ohľadom rastúcich väzieb Jerevanu na Európsku úniu (EÚ). TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a Reuters.

„Ruský veľvyslanec v Arménskej republike, S. Kopyrkin, bol stiahnutý do Moskvy na konzultácie ohľadom krokov arménskeho vedenia pri zblížovaní sa s Európskou úniou, ktoré podkopávajú spoluprácu v rámci Euroázijskej hospodárskej únie (EAEÚ),“ uviedlo ruské ministerstvo zahraničných vecí.

Moskva v posledných dňoch vyjadrila nespokojnosť s prehlbovaním vzťahov medzi Jerevanom a Západom, o ktoré sa snaží arménsky premiér Nikol Pašinjan uchádzajúci sa v nadchádzajúcich voľbách 7. júna o tretie funkčné obdobie na poste predsedu vlády.

Rusko vo štvrtok oznámilo, že od soboty zavedie dočasné obmedzenia na dovoz niektorých druhov ovocia a zeleniny z Arménska - napríklad paradajok, uhoriek, paprík, listovej zeleniny či jahôd. V priebehu týždňa zaviedlo dočasné zákazy aj na dovozy kvetov, minerálnej vody alebo brandy z Arménska.

Ruský prezident Vladimir Putin v piatok v Kazachstane uviedol, že „ukrajinský scenár“ sa začal tým, že sa Kyjev pokúšal vstúpiť do EÚ a Arménsko vyzval v tejto súvislosti usporiadať čo najskôr referendum. Krajina si podľa neho musí vybrať medzi EÚ a EAEÚ.
.

Neprehliadnite

VIDEO: DRÁMA V KOŠICIACH: Zrazili sa dva teplovzdušné balóny

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Čo si pre nás prichystal jún?

SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrel člen Siene slávy a majster sveta

Blanár: Indický premiér Módí v polovici júna navštívi Slovensko