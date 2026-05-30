< sekcia Zahraničie
Rusko stiahlo svojho veľvyslanca v Arménsku na konzultácie
Moskva v posledných dňoch vyjadrila nespokojnosť s prehlbovaním vzťahov medzi Jerevanom a Západom
Autor TASR
Moskva/Jerevan 30. mája (TASR) - Ruské ministerstvo zahraniných vecí v sobotu stiahlo svojho veľvyslanca v Arménsku Sergeja Kopyrkina na konzultácie ohľadom rastúcich väzieb Jerevanu na Európsku úniu (EÚ). TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a Reuters.
„Ruský veľvyslanec v Arménskej republike, S. Kopyrkin, bol stiahnutý do Moskvy na konzultácie ohľadom krokov arménskeho vedenia pri zblížovaní sa s Európskou úniou, ktoré podkopávajú spoluprácu v rámci Euroázijskej hospodárskej únie (EAEÚ),“ uviedlo ruské ministerstvo zahraničných vecí.
Moskva v posledných dňoch vyjadrila nespokojnosť s prehlbovaním vzťahov medzi Jerevanom a Západom, o ktoré sa snaží arménsky premiér Nikol Pašinjan uchádzajúci sa v nadchádzajúcich voľbách 7. júna o tretie funkčné obdobie na poste predsedu vlády.
Rusko vo štvrtok oznámilo, že od soboty zavedie dočasné obmedzenia na dovoz niektorých druhov ovocia a zeleniny z Arménska - napríklad paradajok, uhoriek, paprík, listovej zeleniny či jahôd. V priebehu týždňa zaviedlo dočasné zákazy aj na dovozy kvetov, minerálnej vody alebo brandy z Arménska.
Ruský prezident Vladimir Putin v piatok v Kazachstane uviedol, že „ukrajinský scenár“ sa začal tým, že sa Kyjev pokúšal vstúpiť do EÚ a Arménsko vyzval v tejto súvislosti usporiadať čo najskôr referendum. Krajina si podľa neho musí vybrať medzi EÚ a EAEÚ.
„Ruský veľvyslanec v Arménskej republike, S. Kopyrkin, bol stiahnutý do Moskvy na konzultácie ohľadom krokov arménskeho vedenia pri zblížovaní sa s Európskou úniou, ktoré podkopávajú spoluprácu v rámci Euroázijskej hospodárskej únie (EAEÚ),“ uviedlo ruské ministerstvo zahraničných vecí.
Moskva v posledných dňoch vyjadrila nespokojnosť s prehlbovaním vzťahov medzi Jerevanom a Západom, o ktoré sa snaží arménsky premiér Nikol Pašinjan uchádzajúci sa v nadchádzajúcich voľbách 7. júna o tretie funkčné obdobie na poste predsedu vlády.
Rusko vo štvrtok oznámilo, že od soboty zavedie dočasné obmedzenia na dovoz niektorých druhov ovocia a zeleniny z Arménska - napríklad paradajok, uhoriek, paprík, listovej zeleniny či jahôd. V priebehu týždňa zaviedlo dočasné zákazy aj na dovozy kvetov, minerálnej vody alebo brandy z Arménska.
Ruský prezident Vladimir Putin v piatok v Kazachstane uviedol, že „ukrajinský scenár“ sa začal tým, že sa Kyjev pokúšal vstúpiť do EÚ a Arménsko vyzval v tejto súvislosti usporiadať čo najskôr referendum. Krajina si podľa neho musí vybrať medzi EÚ a EAEÚ.