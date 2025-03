Rusko: Stop pomoci USA pre Ukrajinu je najlepším príspevkom k mieru

Moskva 4. marca (TASR) - Pozastavenie pomoci USA pre Ukrajinu po spore medzi ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a šéfom Bieleho domu Donaldom Trumpom je tým najlepším príspevkom k mieru, vyhlásil v utorok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. TASR o tom informuje podľa správ agentúr TASS a AFP.



Trumpova administratíva v pondelok oznámila, že s okamžitou platnosťou pozastavuje vojenskú pomoc pre Kyjev. Ide o zbrane v hodnote stoviek miliónov dolárov, uviedol denník The New York Times. "Ak Spojené štáty (naozaj) zastavia (vojenské dodávky), bude to pravdepodobne najlepší príspevok k mieru," uviedol Peskov. Zároveň zdôraznil, že toto "riešenie by mohlo skutočne dotlačiť kyjevský režim, aby pristúpil k mierovému procesu", píše AFP. "Uvidíme, ako sa bude situácia vyvíjať," skonštatoval hovorca.



Spojené štáty sú hlavným vojenským dodávateľom Ukrajiny od začiatku vojny, no nemožno vylúčiť, že Európa teraz zvýši svoje dodávky, pripomenul Peskov. "Vidíme, že niektoré európske krajiny sa zaväzujú pokračovať v komplexnej pomoci. Určitým spôsobom sa pokúsia kompenzovať znížené dodávky munície a iných zásob. Najväčší objem pomoci však prichádzal zo Spojených štátov. Takže uvidíme," povedal hovorca Kremľa podľa TASS.



Kremeľ v utorok zároveň vyhlásil, že zrušenie hospodárskych sankcií USA voči Rusku je predpokladom na normalizáciu vzťahov medzi krajinami, uvádza AFP.