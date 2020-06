Stovky Azerbajdžancov mali na ruských hraniciach potýčky s políciou

Moskva 17. júna (TASR) – Približne 400 Azerbajdžancov, ktorí v dôsledku pandémie koronavírusu uviazli v tábore v juhoruskej republike Dagestan, protestovalo proti spôsobu, akým je organizovaný ich návrat do vlasti. Pokúsili sa pritom zablokovať diaľnicu a na policajtov hádzali kamene, informovala agentúra AFP.



Pri potýčkach utrpelo podľa agentúry AP zranenia niekoľko policajtov a približne 90 demonštrantov zadržali a predviedli na policajné stanice.



V provizórnom tábore pri dagestanskej dedine Kullar, ktorá sa nachádza pri hraniciach s Azerbajdžanom, uviazlo zhruba 700 Azerbajdžancov. Spia v stanoch, pričom niektorí sú tam pre uzatvorené hranice už takmer dva mesiace a sťažujú sa na podmienky a ľahostajnosť svojej vlády, informovala AFP.



Jeden z mužov žijúci v tábore pod podmienkou zachovania anonymity povedal, že potýčky vyprovokovalo rozhodnutie úradov, ktorí z Azerbajdžancov smú prekročiť hranice a vrátiť sa do vlasti.



„Na tento zoznam sa dostala len polovica z ľudí, ktorí už sú na hraniciach veľmi dlho," uviedol pre AFP a dodal, že práve to mnohých "rozhnevalo". Viacerí začali kráčať smerom k hranici, kde ich však zastavila polícia, ktorá proti nim nasadila slzotvorný plyn. Približne 50 Azerbajdžancov utrpelo zranenia a 100-120 zadržali.



K incidentu sa neskôr vyjadril poradca azerbajdžanského prezidenta Chikmet Gadžijev. Uviedol pritom, že vyše 150 Azerbajdžancom bude ešte v utorok umožnené vrátiť sa do vlasti. Poradca zároveň zdôraznil, že hranice medzi oboma krajinami sa otvárajú raz týždenne a Azerbajdžancom je vtedy umožnené vrátiť sa do vlasti. Dodal, že Azerbajdžan sa chystá zorganizovať let z Moskvy do Baku, vďaka ktorému sa do vlasti bude môcť vrátiť ešte viac azerbajdžanských občanov.



Viacerí Azerbajdžanci, ktorí pri hraniciach s Ruskom uviazli, agentúre AFP povedali, že cez hranicu púšťajú týždenne len zhruba 100 ľudí.