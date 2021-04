Stránky Kremľa padli po Putinovom oznámení májových sviatkov

Moskva 23. apríla (TASR) - Webové stránky kancelárie ruského prezidenta, Ruských železníc a tlačovej agentúry TASS prestali v piatok fungovať. Došlo k tomu krátko po tom, čo ruský prezident Vladimir Putin vyhlásil od 1. do 10. mája obdobie pracovného pokoja s cieľom spomaliť šírenie koronavírusu.



Informoval o tom spravodajský portál Meduza.io, ktorý súčasne dodal, že fungovať v piatok prestala aj webová stránka ministerstva spravodlivosti, ktoré predtým oznámilo zaradenie projektu Meduza ako právnickej osoby do zoznamu tzv. zahraničných agentov.



Okrem toho boli znefunkčnené aj webové stránky úradu ombudsmana pre ľudské práva a vládnej agentúry pre záležitosti národnostných menšín.



Naposledy web Kremľa prestal fungovať 10. marca po tom, čo Federálna služba pre dozor v oblasti telekomunikácií, informačných technológií a masmédií (Roskomnadzor) oznámila, že minimálne do polovice mája bude sociálnej sieti Twitter v Rusku obmedzovať prenosovú rýchlosť dát. Zároveň vtedy padli webové stránky vlády, predsedu vlády, Rady federácie, Štátnej dumy a Roskomnadzoru.