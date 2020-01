Moskva 14. januára (TASR) - Strany líbyjského konfliktu sa dohodli na zachovaní dočasného prímeria aj napriek tomu, že poľný maršal Chalífa Haftar oddialil podpísanie konečnej podoby dohody o trvalom prímerí. S odvolaním sa na utorkové vyhlásenie ruského ministerstva obrany o tom informovali agentúry AFP a TASS.



Haftar, veliteľ Líbyjskej národnej armády (LNA), a medzinárodne uznaná tripoliská vláda národnej jednoty Fájiza Sarrádža sa v pondelok "v zásade dohodli na udržaní prebiehajúceho prímeria", citovala ruský rezort obrany agentúra AFP.



Ako uviedla agentúra TASS, Haftar a Sarrádž podpísali podľa ministerstva návrh vyhlásenia prímeria, avšak veliteľ LNA potreboval jeho konečnú podobu ešte prediskutovať so svojimi spojencami. "Veliteľ Líbyjskej národnej armády poľný maršal Chalífa Haftar sa ku konečnej podobe dokumentu stavia pozitívne, avšak zobral si dva dni na to, aby dokument prediskutoval s vodcami kmeňov, ktoré ho podporujú," uvádza sa v stanovisku.



Proces, ktorý sa na rokovaniach v Moskve začal, bude musieť podľa rezortu pokračovať, keďže "množstvo domácich líbyjských problémov si vyžaduje dôkladnú prácu na nájdení vyvážených rozhodnutí, ktoré budú prijateľné pre obe strany".



Prímerie v Líbyi v reakcii na výzvy Ruska a Turecka začalo platiť v nedeľu po tom, ako s ním súhlasili aj Haftarove sily, ktoré vedú ofenzívu proti Sarrádžovej vláde v Tripolise, ktorá bola uznaná Organizáciou Spojených národov.



Svetové agentúry predtým informovali, že na juhu líbyjskej metropoly Tripolis sa v noci na utorok obnovili ozbrojené zrážky po tom, ako Haftar odmietol podpísať navrhovanú dohodu o prímerí a opustil Moskvu.



O dobytie líbyjského hlavného mesta sa Haftar so svojimi oddielmi usiluje už od vlaňajšieho apríla. On sám podporuje konkurenčnú vládu sídliacu v Tobruku na východe Líbye.



V severoafrickej Líbyi vypukol chaos po povstaní z roku 2011, ktoré leteckými údermi podporila aj vojenská aliancia NATO. Povstanie v rámci tzv. arabskej jari viedlo k pádu dlhoročného režimu líbyjského vodcu Muammara Kaddáfího i k jeho smrti.