Rusko: Štyria ľudia zahynuli pri ukrajinskom útoku v Kurskej oblasti

Moskva 12. marca (TASR) - Pri ukrajinskom útoku na závod v ruskej Kurskej oblasti zahynuli štyria ľudia, uviedol v stredu tamojší gubernátor Alexandr Chinštejn. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



K útoku podľa gubernátora došlo v poľnohospodárskom závode na výrobu krmív v obci Kozyrevka, východne od miesta, kde prebiehajú prudké boje medzi ruskými a ukrajinskými silami.



"Štyria zamestnanci podniku boli zabití, z toho traja muži a jedna žena," uviedol Chinštejn na platforme Telegram. Dodal, že ďalší zamestnanec utrpel vážne zranenia a bol prevezený do nemocnice. Jednu osobu ošetrili na mieste.



Gubernátor informoval o útoku len krátko po tom, čo hovorca Kremľa Dmitrij Peskov ocenil "dobrú dynamiku" ruských jednotiek v Kurskej oblasti. Podľa ruského ministerstva obrany ruské sily opätovne získali kontrolu nad ďalšími piatimi dedinami, len deň potom, čo dostali pod kontrolu 12 dedín v tejto oblasti hraničiacej s Ukrajinou. Ruské sily údajne vstúpili aj do mesta Sudža - najväčšieho mesta, ktoré Kyjev obsadil počas svojej prekvapivej ofenzívy - a vedú tam "útočné operácie".



Ukrajinské sily v auguste nečakane vpadli do ruskej Kurskej oblasti a za dva týždne obsadili približne 1300 štvorcových kilometrov jej územia. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tvrdil, že cieľom tejto vojenskej operácie je aj snaha zmierniť tlak na ukrajinské jednotky bojujúce proti ruským silám na východe Ukrajiny. Zároveň týmto spôsobom chceli prinútiť Moskvu, aby presmerovala zdroje na obranu vlastného územia, a tiež poskytnúť Kyjevu potenciálnu výhodu pri budúcich mierových rokovaniach.