Ruský súd predĺžil americkému novinárovi väzbu do konca júna

Moskva 26. marca (TASR) - Moskovský súd v utorok o tri mesiace predĺžil väzbu americkému novinárovi Evanovi Gershkovichovi, ktorý bol zatknutý minulý rok a čelí obvineniam zo špionáže. Zadržaný tak zostane minimálne do 30. júna. TASR o tom informuje podľa agentúr AP a AFP.



Reportéra amerického denníka Wall Street Journal (WSJ) Gershkovicha zatkli 29. marca 2023 v Jekaterinburgu. Zadržiavajú ho v moskovskej väznici Lefortovo, ktorá je známa svojimi tvrdými podmienkami, píše AP. Novinár i jeho zamestnávateľ obvinenia odmietajú a americká vláda uviedla, že bol zatknutý neprávom.



Americká veľvyslankyňa v Rusku Lynne Tracyová po utorkovom pojednávaní uviedla, že obvinenia vznesené voči novinárovi sú kategoricky nepravdivé. V prípade podľa jej slov neexistuje vysvetlenie, prečo by výkon povolania mal predstavovať trestný čin a takisto nie je k dispozícii dostatok dôkazov na náležitý proces.



Gershkovich (32) je prvým americkým novinárom obvineným zo špionáže v Rusku od roku 1986, keď bol Nicholas Daniloff, moskovský korešpondent týždenníka US News and World Report, zatknutý sovietskou tajnou službou KGB.