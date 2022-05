Rusko rozhodne o označení pluku Azov za teroristickú organizáciu

Moskva 17. mája (TASR) - Ruské ministerstvo spravodlivosti požiadalo ruský najvyšší súd, aby označil ukrajinský pluk Azov za teroristickú organizáciu. Príslušný súdny proces sa má začať 26. mája. TASR prevzala správu zo spravodajskej stanice BBC.



Stovky bojovníkov pluku Azov strávili v podzemí Rusmi obliehaných a bombardovaných oceliarní Azovstaľ v juhoukrajinskom meste Mariupol dlhé týždne a nakoniec ich odtiaľ v noci z pondelka na utorok ruskí vojaci odviezli autobusmi na územie ovládané proruskými separatistami. Moskva tvrdí, že bojovníci Azovu sa vzdali a teraz sú v zajatí – ukrajinské vedenie zas nazvalo ich prevoz do samozvanej Doneckej ľudovej republiky "evakuáciou".



Predseda ruskej Štátnej dumy Viačeslav Volodin v utorok povedal, že ukrajinskí bojovníci z pluku Azov by nemali byť vymieňaní za ruských vojakov.



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov predtým odmietol komentovať, či by sa so zajatými členmi Azovu malo zaobchádzať ako s vojnovými zajatcami alebo ako s vojnovými zločincami.



Pluk Azov vznikol ako dobrovoľná polovojenská organizácia po ruskej anexii Krymu v roku 2014 s cieľom bojovať proti ruským silám a proruským povstalcom v Donbase na východe Ukrajiny. Niektorí z členov Azovu mali pôvodne väzby na nacionalistické a krajne pravicové skupiny. Azov bol neskôr začlenený do ukrajinskej Národnej gardy.