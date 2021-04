Rusko obmedzil činnosť Navaľného nadácií

Moskva 27. apríla (TASR) – Mestský súd v Moskve v utorok prijal predbežné opatrenie, ktorým nadáciám spojeným s väzneným opozičným politikom Alexejom Navaľným obmedzil vykonávanie niektorých činností.



Zoznam týchto zakázaných aktivít nie je známy, pretože súdne pojednávanie sa konalo s vylúčením verejnosti. Riaditeľ nadácie Fond boja proti korupcii (FBK) Ivan Ždanov však na sociálnej sieti Twitter uviedol, že súd zakázal FBK publikovať na internete, organizovať protesty, zúčastňovať sa na voľbách a využívať vklady v bankách.



Predbežné opatrenie moskovského súdu bude platiť prinajmenšom do konca súdneho konania, ktoré sa týka návrhu prokuratúry, aby nadácie založené Navaľným boli vyhlásené za extrémistické.



V prípade, že súd tejto žiadosti vyhovie, FBK a Fond na ochranu práv občanov (FZPG) budú postavené na roveň džihádistickým organizáciám Islamský štát a al-Káida a ich činnosť v Rusku bude zakázaná.



Z právneho hľadiska majú FBK, FZPG a Navaľného štáby v regiónoch rôzny štatút: FBK a jej nástupnícky FZPG sú registrované ako neziskové organizácie, preto je otázka zákazu ich činnosti v kompetencii súdu, zákaz činnosti regionálnych štábov je zasa v kompetencii prokuratúry.



FBK sa stal známym tým, že od svojho vzniku pred desiatimi rokmi zverejňuje závery vyšetrovania podozrení z korupcie, ktoré sa týkajú aj úradníkov na všetkých úrovniach štátnej správy. Tieto investigatívne materiály majú veľmi často podobu reportáží a videí, ktoré majú vysokú sledovanosť.



Podľa Ždanova súdom uvalené reštrikcie nijako nenarušia prácu FBK, pretože väčšina súdnych obmedzení sa netýka aktivít protikorupčnej organizácie.



Sieť Navaľného štábov v regiónoch Ruska sa aktívne zapája do vyšetrovaní podozrení z korupcie a presadzuje jeho stratégiu tzv. chytrého (inteligentného) hlasovania.



Ide o taktiku, keď sú voliči vyzvaní, aby hlasovali za kandidátov s najväčšou šancou poraziť kandidátov prezidentskej strany Jednotné Rusko alebo spájaných s Kremľom. Voliči si pritom nemusia vybrať iba kandidátov centristickej či liberálnej opozície.



Tieto regionálne štáby vznikli v čase, keď Navaľnyj prejavil záujem kandidovať v roku 2018 vo voľbách proti prezidentovi Vladimirovi Putinovi.



Úrady síce Navaľnému znemožnili kandidovať, ale Navaľného štáby pracovali ďalej a aktivisti mnohých z nich uspeli v regionálnych alebo komunálnych voľbách, priblížila agentúra AP.



Od pondelka je však činnosť regionálnych štábov pozastavená. Stalo sa tak na základe rozhodnutia moskovskej prokuratúry.



FBK označila toto rozhodnutie za obrovskú ranu s tým, že regionálne štáby okamžite zastavia svoje aktivity, aby ochránili svojich zamestnancov a priaznivcov. Sľúbila však, že boj proti korupcii, vládnej strane Jednotné Rusko a „Putinovi osobne" bude pokračovať.



Štyridsaťštyriročného Navaľného vzali do väzby v januári bezprostredne po jeho návrate do Ruska z Nemecka, kde sa mesiace zotavoval z pokusu o otravu bojovou látkou triedy novičok.



Navaľnyj si momentálne odpykáva trest dva a pol roka väzenia za porušenie podmienok podmienečného trestu vyneseného v prípade finančného podvodu, známeho ako kauza Yves Rocher. Podľa Navaľného i jeho priaznivcov boli začatie stíhania v tomto prípade i vynesené rozsudky politicky motivované.



Od Navaľného návratu do vlasti ruské úrady zosilnili tlak na jeho spojencov, z ktorých mnohí sú buď v domácom väzení, alebo v exile. Navaľného zatknutie a súdne stíhania vyvolali v Rusku protesty, ktoré sa ukázali ako najväčší prejav vzdoru voči vedeniu krajiny za posledné roky.



Na základe rozhodnutia ruského ministerstva spravodlivosti boli FBK i FZPG zaradené na zoznam tzv. zahraničných agentov.



Označenie "zahraničný agent" udeľujú ruské úrady na základe zákona z roku 2012, podľa ktorého sa používa pri každej mimovládnej organizácii prijímajúcej peniaze zo zahraničia. V roku 2017 platnosť zákona rozšírili aj na médiá.



V pondelok sa objavila informácia, že mestský súd v Moskve pozastavil činnosť FBK a FZPG i jeho štábov pôsobiacich v ruských regiónoch. Informáciu zverejnil jeden z právnikov Navaľného tímu. Moskovský súd ju však dementoval s tým, že prokuratúra "len" pozastavila činnosť Navaľného štábov.