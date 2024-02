Ruský súd potvrdil predĺženú vyšetrovaciu väzbu amerického novinára

Moskva 20. februára (TASR) - Moskovský súd v utorok zamietol odvolanie proti predĺženiu vyšetrovacej väzby amerického novinára Evana Gershkovicha, ktorý čelí v Rusku obvineniam zo špionáže. Vo vyšetrovacej väzbe zotrvá do 30. marca 2024, oznámil moskovský súd. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Gershkovich (33) pracuje pre americký denník The Wall Street Journal (WSJ). Od pádu Sovietskeho zväzu ide o prvého amerického novinára, ktorého Moskva obvinila zo špionáže. Gershkovich, jeho zamestnávateľ i Biely dom obvinenia popierajú.



Vlani koncom marca ho zadržali počas pracovnej cesty do Jekaterinburgu. Ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) tvrdí, že "konal na príkaz americkej strany a zbieral informácie" o aktivitách jednej zo spoločností vojenského priemyslu. Rusko tvrdí, že Gershkovicha chytili pri čine, no doteraz nezverejnilo žiadne dôkazy o jeho špionážnej aktivite. V prípade uznania viny mu hrozí až 20 rokov väzenia.



"Obvinenia proti Evanovi sú neopodstatnené. Ruská vláda ho uväznila len za to, že robil spravodajstvo," uviedla v utorok americká veľvyslankyňa v Rusku Lynne Tracyová.