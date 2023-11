Ruský súd predĺžil väzbu novinára Gerschkovicha do 30. januára

Moskva 28. novembra (TASR) - Súd v Moskve predĺžil do 30. januára väzbu amerického novinára Evana Gershkovicha, ktorý čelí obvineniam zo špionáže. TASR správu prevzala z agentúr AP a AFP.



Súd rozhodoval za zatvorenými dverami a vstup neumožnili žiadnym novinárom. Pred súdnou sieňou však podľa AFP čakalo viacero reportérov.



Gerschkovicha, ktorý pracuje pre denník The Wall Street Journal (WSJ), zadržali v marci tohto roka. Prokuratúra voči nemu vzniesla obvinenia zo špionáže a v prípade usvedčenia mu hrozí trest odňatia slobody v dĺžke až 20 rokov. Gershkovich a WSJ obvinenia odmietli a americké úrady jeho zadržanie označili za nezákonné. Rusko neposkytlo dostatočné dôkazy na potvrdenie obvinení.



Súd v Moskve predĺžil Gerschkovichovi väzbu už dvakrát – v máji a v auguste o tri mesiace. Na základe augustového predĺženia mal zostať zadržaný do 30. novembra.



Gershkovich je prvým americkým reportérom, ktorý v Rusku čelí obvineniam zo špionáže od septembra 1986. Vtedy bývalá tajná služba KGB zatkla moskovského spravodajcu Nicholasa Daniloffa.