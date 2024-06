Ruský súd rozhodol, že novinárka Kurmaševová zostane vo väzbe

Moskva 18. júna (TASR) - Súd v Rusku odmietol v utorok prepustiť z väzby americko-ruskú novinárku Alsu Kurmaševovú, ktorej hrozí desať rokov väzenia za obvinenia zo šírenia nepravdivých informácií o ruskej armáde. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Kurmaševová má dvojaké americko-ruské občianstvo a bola zadržaná v Rusku pred ôsmimi mesiacmi pre obvinenia z porušenia zákona o zahraničných agentoch. Následne bola obvinená zo šírenia nepravdivých informácií o ruskej armáde na základe zákona, ktorý Rusko prijalo krátko po začiatku invázie na Ukrajinu.



Súd v Kazani, hlavnom meste Tatárska, zamietol v utorok odvolanie Kurmaševovej proti skoršiemu rozhodnutiu o predlžení jej väzby do 5. augusta, oznámil novinárkin zamestnávateľ Rádio Slobodná Európa/Rádio Sloboda (RFE/RL).



Tatársko-baškirská redakcia RFE/RL vydala v novembri 2022 Kurmaševovej knihu Nie vojne. Novinárke v nej zozbierala príbehy Rusov, ktorí nesúhlasia s vojnou na Ukrajine.



Kurmaševová žila pred zadržaním s manželom a deťmi v Prahe. Do Ruska odcestovala vlani v máji z rodinných dôvodov. V júni ju pred spiatočným letom zadržali na letisku v Kazani a zabavili jej americký aj ruský pas. Ruské úrady 47-ročnej novinárke najskôr udelil pokutu za to, že nenahlásila svoje dvojaké občianstvo. Kým však čakala na vrátenie pasov, tak ju zadržali pre vážnejšie obvinenia.



Dátum začiatku súdneho procesu s Kurmaševovou ruské úrady ešte nestanovili. Jej zadržanie už odsúdili viaceré krajiny vrátane USA či Česka. Generálny riaditeľ RFE/RL Stephen Capus označil prípad vedený voči nej za krutý a nepotrebný.