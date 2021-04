Súd v Moskve pozastavil činnosť Navaľného nadácií a štábov

Moskva 26. apríla (TASR) – Mestský súd v Moskve v pondelok pozastavil činnosť dvoch nadácií spájaných s väzneným ruským opozičným politikom Alexejom Navaľným i jeho štábov pôsobiacich v ruských regiónoch. Rozhodnutie súdu bude platiť dovtedy, kým nebude známy verdikt tohto súdu v konaní o vyhlásení týchto subjektov za extrémistické organizácie.



Rozhodnutie mestského súdu v Moskve sa týka nadácií Fond boja proti korupcii (FBK) a Fondu na ochranu práv občanov (FZPG), ako aj politických štábov jeho hnutia pôsobiacich v rôznych ruských mestách.



Informoval o tom spravodajský portál Meduza.io, ktorý sa odvolal na správu zverejnenú na sociálnej sieti Telegram Ivanom Pavlovom, vedúcim združenia právnikov Komanda 29, ktoré pred súdmi zastupuje záujmy Navaľného štábov.



Ako sa uvádza v dokumentoch zverejnených Pavlovom, moskovská prokuratúra sa domnieva, že FBK a FZPG vytvárajú prostredie pre destabilizáciu sociálnej a sociálno-politickej situácie v krajine.



Na základe rozhodnutia ruského ministerstva spravodlivosti boli FBK i FZPG zaradené na zoznam tzv. zahraničných agentov.



Označenie "zahraničný agent" udeľujú ruské úrady na základe zákona z roku 2012, podľa ktorého sa používa pri každej mimovládnej organizácii prijímajúcej peniaze zo zahraničia. V roku 2017 bola platnosť zákona rozšírená aj na médiá.



Moskovský mestský súd v pondelok v kauze nadácií spájaných s Navaľným pojednával za zatvorenými dverami. Zdôvodnil to faktom, že spisové materiály k prípadu boli klasifikované ako "tajné".



Riaditeľ FBK Ivan Ždanov v rozhovore pre rozhlasovú stanicu Echo Moskvy uviedol, že si je istý, že pre žiadne z obvinení neexistujú dôkazy: či ide o stopy po CIA alebo iných cudzích štátoch. „Je to absolútny nezmysel," vyhlásil Ždanov a vyslovil predpoklad, že celá kauza sa prejednáva neverejne práve pre nedostatok dôkazov.



Rozhlasová stanica Echo Moskvy súčasne v pondelok informovala, že právnici FBK sa od dnešného dňa majú možnosť oboznámiť sa so spisom týkajúcim sa podozrenia z extrémistickej činnosti subjektov založených Navaľným.