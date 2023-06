Ruský súd zamietol Gershkovichovo odvolanie, ostáva vo väzbe

Moskva 22. júna (TASR) - Moskovský súd vo štvrtok zamietol odvolanie reportéra amerického denníka The Wall Street Journal Evana Gershkovicha proti väzobnému stíhaniu. Novinára zadržiavajú v Rusku za údajnú špionáž, vo väzbe má byť do konca augusta. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Gershkovicha zadržali v Jekaterinburgu v marci počas pracovnej cesty. Moskva ho obviňuje zo špionáže a tamojší súd v máji súhlasil s predĺžením väzby do 30. augusta. Obhajcovia sa proti verdiktu odvolali.



Novinár popiera, že by sa v Rusku dopustil špionáže, a zastal sa ho aj jeho zamestnávateľ. Podľa americkej vlády novinára zadržiavajú neoprávnene a Washington žiada jeho okamžité prepustenie.



Novinára zadržiavajú vo väznici Lefortovo v Moskve, známej drsnými podmienkami. Predstavitelia americkej ambasády ho navštívili raz, úrady v Rusku ďalšie dve žiadosti zamietli. Námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov vo štvrtok povedal, že ministerstvo v súčasnosti zvažuje ďalšiu žiadosť veľvyslanectva o návštevu väzňa.