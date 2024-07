Ruský súd zamietol odvolanie francúzskeho vedca, zostáva tak vo väzbe

Moskva 4. júla (TASR) - Moskovský súd zamietol vo štvrtok žiadosť francúzskeho vedeckého pracovníka Laurenta Vinatiera o presun z väzby do domáceho väzenia. Vo vyšetrovacej väzbe tak zostane prinajmenšom do 5. augusta, informuje TASR podľa agentúry AFP.



Vinatierovi (47) hrozí až päť rokov väzenia za to, že sa nezaregistroval ako tzv. zahraničný agent a zhromažďoval informácie o ruskej armáde. Na štvrtkovom pojednávaní sa zúčastnil prostredníctvom videospojenia z väzenia, pričom rozprával po rusky so silným prízvukom a bol viditeľne rozrušený. Uviedol, že vo svojej práci chcel vždy vhodným spôsobom reprezentovať záujmy a pozíciu Ruska.



"Milujem Rusko, moja manželka je Ruska, môj život je spojený s Ruskom," povedal. Dodal, že nerozumie, prečo skončil za mrežami.



Jeho právni zástupcovia poskytli predtým súdu zoznam miest, na ktoré by ho mohli premiestniť do domáceho väzenia. To by mu podľa vlastných slov umožnilo podporovať svoju manželku a školopovinné deti. O jeho prepustenie žiada aj francúzsky prezident Emmanuel Macron, pričom na štvrtkovom pojednávaní v Moskve bol prítomný francúzsky generálny konzul v Moskve.



Vinatier pracuje pre švajčiarsku mimovládnu organizáciu Centrum pre humanitárny dialóg, pričom vo svojej práci sa dlhdobo zameriava na Rusko a ďalšie postsovietske krajiny. Pôsobil aj v Medzinárodnom výbore Červeného kríža.



Rusko počas svojej ofenzívy na Ukrajine zatklo niekoľko ľudí zo západu. Amerického novinára Evana Gershkovicha Moskva zadržiava od marca minulého roka na základe nepotvrdených obvinení zo špionáže.