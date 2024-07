Ruský súd zamietol žiadosť šamana vystupujúceho proti Putinovi

Moskva 15. júla (TASR) - Ruský súd v pondelok zamietol žiadosť jakutského šamana Alexandra Gabyševa o preloženie z psychiatrického oddelenia s prísnym režimom, oznámil jeho právny zástupca. Gabyšev bol uväznený v januári 2021 po tom, ako sa niekoľkokrát pešo vydal z Jakutska do Moskvy, aby z Kremľa ako démona vyhnal ruského prezidenta Vladimira Putina. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Sibírsky súd v máji odmietol zmierniť liečbu 55-ročného šamana a previezť ho do všeobecnej psychiatrickej nemocnice, čo v pondelok potvrdil súd Prímorského kraja na ruskom Ďalekom východe, uviedol jeho právnik.



"Odvoláme sa na až na najvyšší súd. Komisia psychiatrov medzitým uskutoční začiatkom októbra ďalšie vyšetrenie Alexandra Gabyševa," povedal právnik.



Skupiny na ochranu práv kritizujú Rusko za to, že zneužíva psychiatriu na politické účely, čo je podľa AFP známe už od čias Sovietskeho zväzu, keď boli hospitalizovaní sovietski disidenti, ktorí v skutočnosti netrpeli žiadnymi duševnými problémami.



Medzinárodná organizácia Amnesty International uviedla, že Gabyševovo nedobrovoľné umiestnenie v psychiatrických nemocniciach môže predstavovať formu mučenia. Ruská skupina na ochranu práv Memorial zaradila Gabyševa v roku 2021 na zoznam politických väzňov.



Šaman Gabyšev sa stal známym na jar 2019, keď sa vydal z cestu z Jakutska do Moskvy, aby tam na Červenom námestí vykonal "obrad vyháňania Putina". Po ceste sa k nemu pridávali jeho sympatizanti i aktivisti.



V roku 2021 ho zadržali a neskôr ho umiestnili na psychoneurologické oddelenie. Bol obvinený z extrémizmu a použitia násilia proti policajtom. V apríli 2022 Gabyševa previezli z psychiatrickej liečebne v Novosibirsku do Ussurijska. Šamanovo preradenie na miernejší typ liečby súdy už niekoľkokrát zamietli.