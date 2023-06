Rusko: Surovikin, ktorý mal vedieť o vzbure, je údajne zatknutý

Moskva 29. júna (TASR) - V Rusku údajne v súvislosti so vzburou žoldnierskej Vagnerovej skupiny zatkli generála a vrchného veliteľa vzdušných síl Sergeja Surovikina, ktorý je druhým najvyššie postaveným mužom tamojšej armády. Informovala o tom v stredu stanica Sky News odvolávajúca sa na správu denníka The Moscow Times citujúceho dva zdroje blízke ruskému rezortu obrany.



Jeden zo zdrojov uviedol, že Surovikin známy ako "generál Armageddon" si počas nedávnej vzbury evidentne vybral stranu šéfa vagnerovcov Jevgenija Prigožina. Na otázku, kde sa momentálne tento generál nachádza, obaja citovaní odpovedali, že k tomuto sa nevyjadrujú ani len cez tzv. interné kanály.



Surovikina od soboty nikto nevidel, pričom ruskí vojenskí blogeri už pred denníkom The Moscow Times tvrdili, že bol zadržaný a nachádza sa vo vyšetrovacej väzbe v Moskve.



Kremeľ zároveň v stredu odmietol medializované tvrdenia, že Surovikin vopred vedel o pripravovanej víkendovej vzbure vagnerovcov a označil ich za "špekulácie".



Takúto informáciu publikoval americký denník The New York Times (NYT) s odvolaním sa na nemenované americké bezpečnostné zdroje. NYT tiež napísal, že podľa amerických tajných služieb existujú náznaky, že o Prigožinovej vzbure vopred vedelo okrem Surovikina aj viacero ďalších ruských generálov. Práve priateľstvo Surovikina s Prigožinom je zároveň podľa NYT dôvodom, že šéf vagnerovcov je aj po neúspešnej vzbure stále nažive.