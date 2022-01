Rusko sústreďuje pri Ukrajine aj zásoby krvi na transfúziu

Washington 28. januára (TASR) - Rusko sústreďuje v blízkosti ukrajinských hraníc okrem vojakov a techniky aj zásoby krvi na transfúziu a ďalšie zdravotnícke vybavenie. Pre agentúru Reuters to pod podmienkou anonymity traja predstavitelia z prostredia americkej administratívy s tým, že ide o dôležitý indikátor ruských vojenských príprav na prípadnú inváziu na Ukrajinu.



Pentagón už skôr potvrdil prítomnosť zdravotníckeho vybavenia ruských jednotiek pri ukrajinských hraniciach. Zásoby krvi by mohli v prípade vypuknutia vojny použité na transfúzie pre zranených.



Ruské ministerstvo obrany na otázky agentúry Reuters súvisiace s týmito zisteniami bezprostredne neodpovedalo. Priamo sa k správe nevyjadril ani Biely dom.



Spomínaná trojica amerických predstaviteľov odmietla upresniť, kedy Spojené štáty zaznamenali presun zásob krvi k ruským vojenským formáciám v blízkosti hraníc s Ukrajinou. Dvaja z nich však uviedli, že to bolo v priebehu posledných týždňov.



Rusko zhromaždilo v ostatnom čase pri svojich hraniciach s Ukrajinou približne 100.000 vojakov. Západ to považuje za prípravu na potenciálnu inváziu na Ukrajinu, čo Moskva odmieta. Spojené štáty a ich spojenci však Rusku pohrozili, že ak na Ukrajinu zaútočí, zavedú proti nemu tvrdé sankcie.