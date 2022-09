Rusko tento rok nenominuje na Oscary žiaden svoj film

Moskva 27. septembra (TASR) - Rusko sa rozhodlo, že tento rok do boja o filmových Oscarov nevyšle nijaký svoj film. Ako píše v tejto súvislosti agentúra AFP, zhoršujúce sa vzťahy Moskvy a Západu ovplyvnené hlavne vojnou na Ukrajine zasahujú aj oblasť umenia a kultúry.



"Prezídium Ruskej filmovej akadémie sa rozhodlo v roku 2022 nenominovať na Oscarov (udeľovaných) americkou Akadémiou filmových umení a vied (AMPAS) nijaký národný film," uvádza sa v pondelkovom vyhlásení ruskej akadémie.



Šéf ruskej komisie, ktorá vyberá národného kandidáta na Oscara, Pavel Čuchraj, v utorok povedal, že v dôsledku tohto rozhodnutia, ktoré sa udialo "za jeho chrbtom", odstupuje z funkcie. "Vedenie Akadémie jednostranne rozhodlo, že na Oscarov nenominuje (žiaden) ruský film," napísal Čuchraj v liste oznamujúcom svoju rezignáciu.



Nemenovaný zdroj pre ruskú štátnu agentúru TASS uviedol, že na zozname ruských filmov, ktoré by mohli byť nominované na Oscarov, bolo celkovo 122 snímok.



Prokremeľský filmový režisér Nikita Michalkov, ktorý v roku 1994 získal Oscara za najlepší cudzojazyčný film "Unavení slnkom" o hrôzach Stalinovej diktatúry, v pondelok pre TASS konštatoval, že Rusko by tohtoročnou účasťou na Oscaroch nič nezískalo.



"Zdá sa mi, že výber filmu, ktorý bude reprezentovať Rusko v krajine (USA), ktorá v skutočnosti popiera existenciu Ruska, jednoducho nemá zmysel," povedal 76-ročný Michalkov. Namiesto účasti na Oscaroch navrhol vytvorenie ekvivalentnej filmovej ceny pre krajiny v eurázijskom regióne vrátane bývalých sovietskych republík v strednej Ázii a na Kaukaze.



Rusko získalo na Oscaroch cenu v kategórii najlepší cudzojazyčný film dovedna tri razy. Okrem Michalkova bol v roku 1968 ocenený režisér Sergej Bondarčuk za snímku Vojna a mier a v roku 1981 Vladimir Meňšov za film Moskva slzám neverí.



Udeľovanie 95. ročníka Oscarov za rok 2022 sa bude konať 12. marca budúceho roku.