Rusko: Termín rokovaní s USA o kontrole jadrových zbraní nie je známy

Moskva 23. februára (TASR) - Rusko tvrdí, že zatiaľ nebol stanovený nový termín pre rokovania so Spojenými štátmi o obnovení inšpekcií jadrových zbraní na základe Novej dohody START. Vyplýva to z pondelkového vyjadrenia námestníka ruského ministra zahraničných vecí Sergeja Riabkova, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



Moskva a Washington mali vlani v novembri v Egypte rokovať o obnovení inšpekcií na základe dohody START, ktorá obmedzuje počet jadrových zbraní oboch krajín. Rusko však rokovania vtedy odložilo a zatiaľ ani jedna strana neoznámila nový termín stretnutia.



Riabkov povedal, že na rokovania v súčasnosti nie sú vhodné podmienky. "Situácia, úprimne povedané, neumožňuje stanoviť nový termín... berúc do úvahy trend eskalácie v rétorike aj činoch Spojených štátov," citovala jeho slová ruská agentúra Interfax.



Vo vzájomných vzťahoch panuje v súčasnosti najväčšie napätie za ostatných niekoľko desaťročí, k čomu významne prispela ruská agresia voči Ukrajine.



Moskva vlani v novembri uviedla, že "nemá inú možnosť" ako zrušiť rozhovory s USA o obnovení inšpekcií na základe Novej dohody START. Jej platnosť vyprší vo februári 2026, pripomína Reuters.



Vzájomné inšpekcie boli pozastavené v roku 2020 pôvodne pre pandémiu ochorenia COVID-19. Odvtedy sa Washingtonu a Moskve nepodarilo dosiahnuť dohodu o ich obnovení.