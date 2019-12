Rusko testovalo bezpečnosť svojho internetu

Moskva 23. decembra (TASR) - Rusko otestovalo v pondelok "bezpečnosť" svojej internetovej infraštruktúry pre prípad kybernetického útoku zo zahraničia. Ide o súčasť príprav na spustenie tzv. autonómneho internetu, ktorý má Rusku zabezpečiť nezávislosť v prípade odpojenia krajiny od celosvetovej siete.



Ruské ministerstvo komunikácie uviedlo, že testovanie má zabezpečiť "integritu" ruského segmentu internetu. Ubezpečilo tiež, že bežní užívatelia si prebiehajúce testy ani nevšimnú.



Do testovania sa podľa príslušného nového zákona museli zapojiť všetci telekomunikační operátori, poskytovatelia e-mailových služieb a štátne inštitúcie.



V Rusku vstúpil v novembri do platnosti nový zákon o "autonómnom internete", ktorý umožňuje odpojenie ruského segmentu od medzinárodných serverov. Poskytovatelia internetových služieb sú na jeho základe povinní inštalovať úradmi poskytované zariadenia, ktoré umožnia centralizovanú kontrolu nad sieťou. Budú tiež musieť filtrovať obsah, aby zamedzili prístupu k zakázaným webovým stránkam.



Ruská vláda ale popiera tvrdenia kritikov, podľa ktorých chcú úrady týmto spôsobom sprísniť cenzúru, obmedziť prístup k informáciám a izolovať ruských užívateľov od svetového internetu.



Moskva chce podľa vlastných vyjadrení týmto spôsobom len zaistiť to, aby ruský segment internetu dokázal fungovať aj v prípade odpojenia od medzinárodných serverov alebo v čase kybernetických útokov. Nový systém má byť zavedený v roku 2021.



Agentúra AFP pripomína, že internet je v Rusku hlavným priestorom pre politické debaty a pre koordináciu opozičných demonštrácií.



Efektívny systém kontroly internetu, v rámci ktorého dochádza k filtrovaniu obsahu a obmedzeniu prístupu na zahraničné stránky, tzv. veľký čínsky firewall, sa už podarilo vybudovať Pekingu. Analytici však nie sú jednotní v názore, či má Rusko na zavedenie podobného systému dostatočné kapacity.