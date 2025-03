Rusko tlačí na USA, aby Kyjevu nariadili oživenie Čiernomorskej dohody

Moskva 25. marca (TASR) - Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v utorok vyzval Spojené štáty, aby Kyjevu prikázali pristúpiť k novej dohode o plavbe v Čiernom mori. Uviedol tiež, že Moskva chce dohodu s menším počtom obmedzení pre svoj vývoz, informovala agentúra AFP, píše TASR.



"Sme... za to, aby sa v nejakej forme, prijateľnejším spôsobom pre všetkých, obnovila Čiernomorská iniciatíva," citovali Lavrova ruské tlačové agentúry. Podľa Lavrova jeho krajina nechce, aby sa ju niekto "pokúšal vytlačiť" z trhu s obilím a hnojivami.



Ako pokračoval, Moskva si myslí, že sa to dá dosiahnuť len "ako výsledok príkazu z Washingtonu (ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi) Zelenskému a jeho tímu, aby urobili toto a nič iné". Lavrov ocenil, že "naši americkí partneri" dostali a pochopili tento signál zo strany Ruska.



V rozhovore pre ruský televízny Prvý kanál Lavrov potvrdil, že otázka obnovenia dohody o obilí - známej ako Čiernomorská iniciatíva - bola témou diskusie na rusko-amerických rozhovoroch v Rijáde. Lavrov povedal, že Rusko v tejto veci potrebuje "jasné záruky" bezpečnosti.



Podľa agentúry TASS Lavrov tiež informoval, že memorandum medzi Ruskom a OSN o potrebe odstránenia prekážok pre vývoz obilia a hnojív z Ruska platí do júla. Dodal, že generálny tajomník OSN António Guterres a jeho predstavitelia sú s Ruskom "v neustálom kontakte" a snažia sa nájsť cesty, ako uspokojiť v oblasti potravinovej bezpečnosti záujmy rozvojových krajín, predovšetkým v Afrike.



Podľa Lavrova sa Guterres pritom nesnaží dosiahnuť zrušenie sankcií uvalených Západom na Rusko, ale rozhodol sa "vydať inou cestou" a nachádzať v sankciách len medzery. V súvislosti s tým Lavrov argumentoval Chartou OSN, v ktorej sa uvádza, že ani jeden zamestnanec sekretariátu OSN vrátane generálneho tajomníka nesmie prijímať pokyny od žiadnej vlády.



"Ak generálny tajomník hľadá medzery v sankciách a uznáva ich existenciu, vykonáva rozhodnutia prijaté v hlavných mestách, kde sú prítomné vlády členských štátov OSN, pričom na to nemá žiadne oprávnenie," tvrdí Lavrov.



Na dohode o obilí, známej aj ako Čiernomorská iniciatíva, sa Rusko a Ukrajina dohodli v júli 2022 za sprostredkovania Turecka a OSN. Dohoda predpokladala vytvorenie bezpečného koridoru pre vývoz ukrajinského obilia cez Čierne more, ako aj zrušenie obmedzení na vývoz ruských hnojív. V júli 2023 Rusko od dohody odstúpilo pre údajné nedodržiavanie podmienok dohody.



Lavrov svoj rozhovor pre ruskú štátnu televíziu poskytol deň po tom, ako sa v saudskoarabskom Rijáde konali rusko-americké rokovania. Kremeľ v utorok oznámil, že rokovania boli detailné a že ich obsah "s určitosťou nebude zverejnený".











