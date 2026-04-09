Rusko tlmočilo Tokiu protest proti investícii ich firmy na Ukrajine
Japonská Terra Drone Corporation minulý týždeň oznámila „strategickú investíciu" do spoločnosti Amazing Drones so sídlom v ukrajinskom Charkove.
Moskva 9. apríla (TASR) - Ruské ministerstvo zahraničných vecí oznámilo, že si predvolalo japonského veľvyslanca v Moskve na protest proti investícii japonskej spoločnosti do výroby obranných dronov na Ukrajine. TASR o tom píše podľa denníka The Moscow Times.
Japonská Terra Drone Corporation je verejne obchodovaná spoločnosť. Minulý týždeň oznámila „strategickú investíciu“ do spoločnosti Amazing Drones so sídlom v ukrajinskom Charkove, ktorá vyvíja a vyrába stíhacie drony.
Spoločne na trh uvedú dron Terra A1 s elektrickým motorom proti útočným dronom, ktorými Rusko vo veľkej miere útočí proti Ukrajine. Cieľom spolupráce je čeliť nízkonákladovým hrozbám pomocou nízkonákladových prostriedkov.
Ruské ministerstvo zahraničných vecí dohodu označilo za „príliš nepriateľskú a škodlivú pre bezpečnostné záujmy našej krajiny“ z dôvodu „systematických“ útokov ukrajinských dronov v Rusku. Japonsko obvinilo z „bezprecedentne nízkych“ bilaterálnych vzťahov.
Japonsko sa pripojilo k ďalším západným krajinám a uvalilo sankcie na Rusko po rozsiahlej invázii Kremľa na Ukrajinu vo februári 2022. V roku 2024 Tokio a Kyjev podpísali desaťročnú bezpečnostnú dohodu, ktorá zaručila dodávky nesmrtiacej a humanitárnej pomoci a podporu pri obnove.
Japonské médiá začiatkom tohto roka informovali, že Tokio sa plánuje pripojiť k iniciatíve vedenej NATO pri dodávke munície a vybavenia vyrobeného v USA.
