Rusko, Turecko a Irán chcú koordinovať boj proti militantom v Sýrii

Nur-Sultan 11. decembra (TASR) - Rusko, Turecko a Irán v stredu prisľúbili, že budú spoločne koordinovať kroky zamerané na elimináciu militantov v provincii Idlib na severozápade Sýrie. Uvádza sa to v spoločnom vyhlásení, ktoré vydali v stredu predstavitelia spomínaných troch krajín po najnovšom kole rozhovorov o Sýrii v Kazachstane.



Účastníci rokovaní vyjadrili znepokojenie z rastúcej prítomnosti teroristických skupín v Idlibe a zdôraznili nevyhnutnosť zaistenia pokoja zbraní priamo v teréne. Informovala o tom agentúra Reuters.



Na v poradí už 14. kole rozhovorov o Sýrii v kazašskej Astane sa zúčastnili aj vyjednávači sýrskej vlády a ozbrojenej opozície.



Rusko, Turecko a Irán — ako garanti tzv. astanského mierového procesu — v záverečnom vyhlásení prisľúbili prijatie konkrétnych opatrení na ochranu civilného obyvateľstva v provincii Idlib.



O ďalšej koordinácii krokov v Sýrii by mali na januárovej schôdzke rokovať prezidenti Ruska a Turecka Vladimir Putin a Recep Tayyip Erdogan.



Stredajšia deklarácia podľa agentúry TASS vyzýva aj na zintenzívnenie prísunu medzinárodnej humanitárnej pomoci pre všetkých obyvateľov Sýrie bez akejkoľvek diskriminácie, politizácie a predbežných podmienok.



Garanti tiež vyjadrili pripravenosť podporiť prácu výboru, ktorý má vypracovať novú sýrsku ústavu. Odmietli tiež akékoľvek snahy o narušenie územnej a politickej celistvosti Sýrie, alebo o nelegálne privlastnenie si príjmov z ťažby a predaja ropy.



Ďalšie kolo astanských rokovaní by malo prebehnúť v marci 2020.