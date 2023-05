Turecko a Sýria v Moskve rokujú o zlepšení vzťahov

Moskva 10. mája (TASR) - Rusko v stredu oznámilo, že plán na normalizáciu vzťahov medzi Sýriou a Tureckom bude navrhnutý po stredajšom stretnutí ministrov zahraničných vecí oboch krajín v Moskve. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Minister zahraničných vecí Turecka Mevlüt Čavušoglu sa v stredu v Moskve stretol so sýrskym partnerom Fajsalom al-Mikdádom. Bola to ich prvá oficiálna schôdzka od začiatku občianskej vojny v Sýrii v roku 2011. Na rokovaniach sú aj predstavitelia Ruska a Iránu.



Ministri sa podľa vyhlásenia Moskvy dohodli, že ich námestníci vytvoria plán na dosiahnutie pokroku vo vzťahoch medzi Tureckom a Sýriou v spolupráci s ministrami obrany a bezpečnostnými službami všetkých štyroch krajín.



Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov po stredajších rokovaniach povedal, že návrh následne predložia lídrom Iránu, Rusky, Sýrie a Turecka. "Našou úlohou je určiť všeobecné smernice pre ďalší pokrok," povedal.



Iránsky minister zahraničných vecí Hosejn Amir-Abdollahian povedal, že Teherán víta rozhovory medzi Sýriou a Tureckom.



Vzťahy Turecka so Sýriou sa vyostrili, keď Ankara na začiatku sýrskej občianskej vojny pred 12 rokmi začala podporovať snahu povstalcov o zvrhnutie režimu prezidenta Bašára Asada.



Rusko ako spojenec Damasku vlani v decembri zorganizovalo v Moskve rozhovory ministrov obrany Turecka a Sýrie. Išlo o ich prvé stretnutie od roku 2011. V apríli v Moskve rokovali o normalizácii vzťahov medzi Damaskom a Ankarou ministri obrany Turecka, Sýrie, Ruska a Iránu.