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Rusko tvorí pre deti učebnicu histórie Ukrajiny
Moskva považuje Ukrajinu za odštiepenú časť spoločného ruského historického národa a ignoruje, že má vlastnú historickú kontinuitu siahajúcu do stredoveku.
Autor TASR
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Moskva 28. augusta (TASR) - Ruská federácia pripravuje vlastnú učebnicu dejín Ukrajiny, oznámil počas tlačovej konferencie venovanej inováciám vo výučbe dejepisu a spoločenských vied riaditeľ Ruskej vojenskej historickej spoločnosti (RMHS) Michail Miagkov. Učebnica bude podľa neho určená pre „školákov na území, ktoré je stále pod kontrolou kyjevského režimu“. TASR o tom píše podľa webov Nezavisimaja gazeta a Kommersant.
Podľa Miagkova sa učebnica bude zaoberať „jednotou staroruského ľudu“, vznikom „ukrajinizmu“ a tými, ktorí ho údajne propagovali. Autori učebnice tiež sľúbili vysvetlenie, ako „dnešný kyjevský režim klesol až do tohto bodu“, a predstavia „pravdivý príbeh“ o spoločnej histórii Ruska a Ukrajiny.
Miagkov povedal, že na učebnici sa už pracuje, ale neuviedol dátum vydania. Nevysvetlil ani spôsob, ako bude distribuovaná na ukrajinskom území, a označil to za „samostatnú otázku“.
Iniciatíva nadväzuje na už hotovú učebnicu ruského ministerstva školstva s názvom „Dejiny nášho regiónu: Donbas a Novorusko“. Na Ruskom okupovaných územiach Ukrajiny sa z nej od 1. septembra budú žiaci 5. – 7. ročníka učiť dejepis spôsobom, akým Kremeľ ospravedlňuje vojenskú agresiu proti Ukrajine.
Moskva považuje Ukrajinu za odštiepenú časť spoločného ruského historického národa a ignoruje, že má vlastnú historickú kontinuitu siahajúcu do stredoveku.
Ukrajinská historiografia pripomína, že stredoveký štát Kyjevská Rus existoval stáročia pred vznikom Moskovského kniežatstva a nešlo o predchodcu súčasného Ruska. V tom období takisto v dnešnom význame neexistovali východoslovanské národy Rusi, Ukrajinci a Bielorusi.
Kremeľská interpretácia dejín považuje ukrajinský národ za umelo vytvorený konštrukt, čo však ignoruje jeho formovanie najmä v 19. storočí vrátane rozvoja spisovného jazyka, literatúry, školstva, tlače a politického nacionalizmu. Podobne v tom období vznikali aj moderný slovenský, český, taliansky, či rumunský národ.
Podľa Miagkova sa učebnica bude zaoberať „jednotou staroruského ľudu“, vznikom „ukrajinizmu“ a tými, ktorí ho údajne propagovali. Autori učebnice tiež sľúbili vysvetlenie, ako „dnešný kyjevský režim klesol až do tohto bodu“, a predstavia „pravdivý príbeh“ o spoločnej histórii Ruska a Ukrajiny.
Miagkov povedal, že na učebnici sa už pracuje, ale neuviedol dátum vydania. Nevysvetlil ani spôsob, ako bude distribuovaná na ukrajinskom území, a označil to za „samostatnú otázku“.
Iniciatíva nadväzuje na už hotovú učebnicu ruského ministerstva školstva s názvom „Dejiny nášho regiónu: Donbas a Novorusko“. Na Ruskom okupovaných územiach Ukrajiny sa z nej od 1. septembra budú žiaci 5. – 7. ročníka učiť dejepis spôsobom, akým Kremeľ ospravedlňuje vojenskú agresiu proti Ukrajine.
Moskva považuje Ukrajinu za odštiepenú časť spoločného ruského historického národa a ignoruje, že má vlastnú historickú kontinuitu siahajúcu do stredoveku.
Ukrajinská historiografia pripomína, že stredoveký štát Kyjevská Rus existoval stáročia pred vznikom Moskovského kniežatstva a nešlo o predchodcu súčasného Ruska. V tom období takisto v dnešnom význame neexistovali východoslovanské národy Rusi, Ukrajinci a Bielorusi.
Kremeľská interpretácia dejín považuje ukrajinský národ za umelo vytvorený konštrukt, čo však ignoruje jeho formovanie najmä v 19. storočí vrátane rozvoja spisovného jazyka, literatúry, školstva, tlače a politického nacionalizmu. Podobne v tom období vznikali aj moderný slovenský, český, taliansky, či rumunský národ.