Rusko: Tvrdenie o otrave Navaľného je dezinformačná kampaň Západu
Navaľnyj zomrel 16. februára 2024 vo veku 47 rokov vo väzenskom tábore Polárny vlk v mestečku Charp, ktoré leží v Jamalskoneneckom autonómnom okruhu za polárnym kruhom.
Autor TASR
Moskva/Londýn 14. februára (TASR) — Rusko v sobotu odmietlo tvrdenie Británie a ďalších štyroch európskych krajín, že opozičný líder Alexej Navaľnyj bol v roku 2024 počas výkonu trestu otrávený jedom extrahovaným z kože tzv. šípových žiab žijúcich v Južnej Amerike. TASR o tom informuje s odvolaním sa na televíziu Sky News a agentúru TASS.
Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová pre agentúru TASS označila toto obvinenie za „dezinformačnú kampaň Západu“.
„Budú k dispozícii výsledky analýz, bude k dispozícii zloženie látok – potom sa k tomu vyjadríme. Bez toho sú všetky vyhlásenia informačnou kampaňou zameranou na odvrátenie pozornosti od naliehavých problémov Západu,“ povedala .
Podobne reagovalo ruské veľvyslanectvo v Spojenom kráľovstve.
„Účel tejto frašky je jasný: rozdúchať slabnúce protiruské nálady v západných spoločnostiach. Keď neexistuje žiadna skutočná zámienka, jednoducho si ju vymyslia,“ uvádza sa vo vyhlásení ambasády.
„Toto nie je hľadanie spravodlivosti, ale výsmech mŕtvym. Ani po smrti ruského občana mu Londýn a európske hlavné mestá nedajú pokoj, čo veľa vypovedá o iniciátoroch tejto kampane,“ konštatovalo veľvyslanectvo.
Ministerstvá zahraničných vecí Nemecka, Británie, Holandska, Švédska a Francúzska vydali v sobotu spoločné vyhlásenie, v ktorom tvrdia, že Navaľnyj bol údajne otrávený epibatidínom, toxínom získaným z kože jedovatej šípovej žaby žijúcej v Ekvádore. Tento záver je založený na analýze biologických vzoriek odobratých z tela Navaľného. Tieto krajiny zároveň obvinili Rusko z porušenia Dohovoru o zákaze chemických zbraní.
Spomínané žaby epibatidín prirodzene produkujú na obranu pred predátormi. Dá sa však aj umelo vyrobiť v laboratóriu, čo sa podľa európskych vedcov zrejme stalo v prípade Navaľného. U ľudí sú účinky epibatidínu smrteľné - spôsobuje kŕče, záchvaty, zástavu dýchania, spomalenie srdcovej činnosti a nakoniec smrť.
Navaľnyj zomrel 16. februára 2024 vo veku 47 rokov vo väzenskom tábore Polárny vlk v mestečku Charp, ktoré leží v Jamalskoneneckom autonómnom okruhu za polárnym kruhom. Väzenská služba tvrdila, že počas prechádzky mu prišlo náhle nevoľno, stratil vedomie a oživiť sa ho nepodarilo zdravotníkom ani privolaným záchranárom. Podporovatelia opozičného aktivistu tvrdia, že bol zavraždený na príkaz ruského prezidenta Vladimira Putina. Kremeľ tieto obvinenia dlhodobo odmieta.
