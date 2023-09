Rusko tvrdí, že aktivovalo raketový komplex Sarmat prezývaný Satan II

Moskva 1. septembra (TASR) - Rusko tvrdí, že uviedlo do stavu bojovej pohotovosti svoj najnovší raketový systém Sarmat. Oznámil to v piatok šéf ruskej vesmírnej agentúry Roskosmos Jurij Borisov, informuje TASR podľa správ stanice CNN a agentúry DPA.



Komplex prezývaný Satan II zahŕňa odpaľovacie zariadenia a medzikontinentálnu balistickú raketu novej generácie Sarmat.



Táto superťažká raketa váži 208 ton a podľa Moskvy má dolet približne 18.000 kilometrov, pričom je schopná zasiahnuť ciele v Spojených štátoch či Európe. Americkí predstavitelia tvrdia, že môže niesť maximálne desať jadrových hlavíc, ruskí predstavitelia hovoria o nosnosti až o 15 hlavíc.



Ruský prezident Vladimir Putin ešte vlani v júni tvrdil, že systém bude čoskoro nasadený, pričom Moskva ho pôvodne chcela uviesť do bojovej pohotovosti už na jeseň 2022, pripomína CNN.



Sarmat by mal nahradiť starší medzikontinentálny balistický raketový systém z 80. rokov minulého storočia prezývaný Satan.