Rusko tvrdí, že americké drony lietajú častejšie nad Čiernym morom

Moskva 28. júna (TASR) - Ruské ministerstvo obrany v piatok uviedlo, že eviduje zvýšený počet amerických dronov nad Čiernym morom a varovalo, že by to mohlo viesť k priamej konfrontácii medzi Ruskom a Severoatlantickou alianciou. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Ruský rezort vo vyhlásení poukázal na zvýšený počet preletov amerických dronov nad Čiernym morom a Spojené štáty obvinil z vykonávania prieskum s cieľom pomôcť Ukrajine zasahovať ruské ciele. "Toto ukazuje zvýšené zapojenie Spojených štátov a krajín NATO do konfliktu na Ukrajine na strane kyjevského režimu," uviedlo ministerstvo.



"Takéto prelety znásobujú pravdepodobnosť vzniku incidentov vo vzdušnom priestore so strojmi ruských leteckých a vesmírnych síl, čím sa zvyšuje riziko priamej konfrontácie Aliancie a Ruska," dodalo.



Ruský minister obrany Andrej Belousov pritom nariadil armáde predložiť návrhy ako reagovať na tieto provokácie, uviedlo ministerstvo.



Rusko sa takto vyjadrilo niekoľko dní po obvineniach Kremľa, že Spojené štáty nesú zodpovednosť za ukrajinský raketový útok na Krymský polostrov, pri ktorom zomreli štyria ľudia.



Spojené štáty vykonávajú pravidelne prelety nad Čiernym morom. Podľa armády USA na to využívajú neutrálny vzdušný priestor a sú v súlade s medzinárodným právom.



Vlani v marci prišlo nad Čiernym morom ku kontaktu ruskej stíhačky a amerického dronu US MQ-9 Reaper. Vyvolalo to obavy z priamej konfrontácie medzi oboma jadrovými mocnosťami v čase zvýšeného napätia súvisiaceho s konfliktom na Ukrajine.