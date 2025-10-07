< sekcia Zahraničie
Rusko tvrdí, že cez noc zachytilo 184 ukrajinských dronov
Väčšina dronov bola zachytená nad Kurskou a Belgorodskou oblasťou, uviedlo ruské ministerstvo obrany vo svojom vyhlásení.
Autor TASR
Moskva 7. októbra (TASR) - Rusko v utorok uviedlo, že Ukrajina druhú noc po sebe vyslala v rámci odvetnej reakcie nad jeho územie rozsiahlu vlnu bezpilotných lietadiel. Moskva oznámila, že tamojšia protivzdušná obrana zostrelila 184 dronov, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
V pondelok Rusko oznámilo, že zachytilo 251 dronov. AFP konštatuje, že išlo o jeden z najväčších odvetných útokov Kyjeva. Vyžiadali si dve obete na životoch a spôsobili výpadky elektrickej energie, pričom podľa miestnych úradov je v Belgorodskej oblasti stále bez elektriny približne 1000 obvyateľov.
Kyjev prisľúbil, že zintenzívni svoje útoky na ruskom území, najmä na ruskú ropnú infraštruktúru. Považuje to za legitímnu odpoveď na každodenné útoky Moskvy na ukrajinské mestá a energetickú sieť, ktoré niekoľkokrát pripravili o kúrenie a elektrinu milióny ľudí, píše AFP.
