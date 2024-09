Rusko tvrdí, že cieľom útoku v Poltave boli vojaci a inštruktori

Moskva 4. septembra (TASR) - Rusko sa zameralo pri svojom útoku na ukrajinské mesto Poltava na vojakov a zahraničných vojenských inštruktorov, ktorí boli zapojení do útokov na civilné ciele v Rusku. Uviedlo to v stredu ruské ministerstvo obrany, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



Podľa ukrajinských predstaviteľov si utorkový útok na vojenský inštitút v Poltave vyžiadal najmenej 50 obetí na životoch a 271 zranených.



"Ozbrojené sily Ruskej federácie podnikli 3. septembra presný útok na 179. spojené výcvikové centrum v ukrajinskom meste Poltava," uviedol ruský rezort na sociálnej sieti Telegram. Podľa ministerstva tam prebiehala pod vedením zahraničných inštruktorov príprava špecialistov na komunikáciu a elektronický spôsob boja pre celú ukrajinskú armádu a tiež operátorov dronov zapojených do útokov na civilné objekty v Rusku.



Ruský rezort obrany v príspevku uviedol, že pri nočnom útoku na západoukrajinské mesto Ľvov použila ruská armáda aj hypersonický raketový systém Kinžal. Podľa Ukrajiny si tento útok vyžiadal najmenej sedem mŕtvych vrátane troch detí, pričom bol zameraný predovšetkým na energetickú infraštruktúru. Ruské ministerstvo v príspevku však uviedlo, že cieľom útoku boli zariadenia obranného priemyslu.



Rusko i Ukrajina popierajú, že by sa počas vojny zameriavali na civilné ciele.



Ruský rezort obrany v príspevku tiež oznámil, že jeho sily dobyli na východe Ukrajiny ďalšie dve obce - Prečystivku a Karlivku v Doneckej oblasti.