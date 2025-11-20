< sekcia Zahraničie
Rusko tvrdí, že dobylo Kupiansk v Charkovskej oblasti
Kupiansk prvýkrát Rusko dobylo krátko po začiatku celoplošnej invázie na Ukrajinu vo februári 2022. Ukrajinci ho získali späť počas jesennej protiofenzívy v tom istom roku.
Autor TASR
Moskva 20. novembra (TASR) - Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že jeho sily dobyli mesto Kupiansk v Charkovskej oblasti na východe Ukrajiny. Mesto je kľúčovou baštou ukrajinskej armády, ku ktorej Rusi postupovali niekoľko mesiacov. Rusko tiež údajne ovláda zhruba 80 percent mesta Vovčansk na severe Charkovskej oblasti pri ruských hraniciach. TASR o tom píše s odvolaním sa na agentúru AFP.
Ruské sily „dokončili oslobodenie mesta Kupiansk,“ oznámil ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi veliteľ západnej vojenskej skupiny Sergej Kuzovlev. Mesto označil ako „kľúčové centrum ukrajinskej obrany“.
Putin vo štvrtok navštívil veliteľstvo západného zoskupenia ruských síl, kde si vypočul hlásenia dôstojníkov o situácii na fronte. Nie je jasné, či sa stretnutie uskutočnilo v Rusku alebo na okupovanom území Ukrajiny.
Kupiansk prvýkrát Rusko dobylo krátko po začiatku celoplošnej invázie na Ukrajinu vo februári 2022. Ukrajinci ho získali späť počas jesennej protiofenzívy v tom istom roku. Pred ruskou inváziou v ňom žilo zhruba 55.000 ľudí.
Správy o dobytí mesta prichádzajú v deň, keď Ukrajina od Spojených štátov oficiálne obdržala plán na ukončenie konfliktu. Podľa zdrojov viacerých médií Washington v pláne počíta s tým, že Ukrajina sa vzdá časti svojho územia.