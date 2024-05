Rusko tvrdí, že dobylo Robotyne a dve obce v Charkovskej oblasti

Moskva/Kyjev 15. mája (TASR) - Ruská armáda získala plnú kontrolu nad obcou Robotyne v Záporožskej oblasti na juhu Ukrajiny. Okrem toho sa jej podarilo dobyť aj ďalšie dve obce v Charkovskej oblasti na severovýchode, oznámilo v stredu ruské ministerstvo obrany. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters a AFP.



"Jednotky skupiny Dneper úplne oslobodili obec Robotyne v Záporožskej oblasti," uviedol ruský rezort. Robotyne je jednou z mála obcí, ktoré sa Ukrajine podarilo vlani počas letného protiútoku dobyť späť.



Ruské ministerstvo obrany okrem toho oznámilo dobytie obcí Lukianci a Hlyboke v Charkovskej oblasti, kde ruská armáda obnovila minulý týždeň ofenzívu. Ruským silám sa podľa rezortu v Charkovskej oblasti podarilo postúpiť hlboko do obrannej línie Ukrajiny.



Ruský rezort okrem toho hlásil tvrdé boje v iných častiach Charkovskej oblasti, kde ruské sily údajne odrazili tri ukrajinské protiútoky.



Ukrajina v noci na stredu oznámila, že stiahla svojich vojakov na "výhodnejšie pozície" v niektorých oblastiach okolo obce Lukianci a mesta Vovčansk v Charkovskej oblasti. Spravila tak v reakcii na ruské útoky a aby sa vyhla stratám na životoch medzi vojakmi.



Šéf polície vo Vovčansku Olexij Charkivskyj následne uviedol, že ruské sily obsadzujú pozície na uliciach mesta.



Ukrajinská armáda uviedla, že sa snaží zabrániť tomu, aby Rusko na severe Vovčansku zhromaždilo vojakov a vojenské vybavenie. Ruskí vojaci sa tam podľa ukrajinskej armády v súčasnosti snažia preskupiť. Kancelária ukrajinského prezidenta oznámila, že do Charkovskej oblasti vysiela po obnovení ruského útoku nové posily.



Ak by sa Rusku podarilo dobyť Vovčansk, ktorý je vzdialený len päť kilometrov od hraníc, išlo by o najväčší úspech Ruska od spustenia útoku v Charkovskej oblasti, píše Reuters. Agentúra zároveň upozornila, že tvrdenia ani jednej zo strán nedokáže nezávisle overiť.