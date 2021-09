Rusko tvrdí, že do jeho parlamentných volieb zasahujú cudzie krajiny

Na snímke muž vkladá hlasovací lístok do volebnej schránky vo volebnej miestnosti počas parlamentných volieb v Rusku v Moskve v sobotu 18. septembra 2021. Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke ruský prezident Vladimir Putin. Foto: TASR/AP

Moskva 18. septembra (TASR) - Ruská ústredná volebná komisia v sobotu oznámila, že zaznamenala cudzie zasahovanie do prebiehajúcich trojdňových parlamentných volieb.Vo voľbách, ktoré vyvrcholia v nedeľu a prichádzajú po bezprecedentných zásahoch proti kritikom Kremľa, je možné odovzdať hlas aj prostredníctvom internetu.Volebná komisia tvrdí, že zaregistrovala "tri kybernetické útoky" na svoje zdroje "z cudzích krajín", informovala tlačová agentúra AFP.uviedol Alexander Sokolčuk, šéf centra ústrednej volebnej komisie pre informatizáciu.Podľa neho boli dva z týchto útokov namierené na webovú stránku volebnej komisie, zatiaľ čo tretí útok predstavoval atak typu DDoS. "Tento útok bol veľmi silný," uviedol Sokolčuk s tým, že v nedeľu sa očakávajú ďalšie.Sokolčuk však nekonkretizoval krajiny, z ktorých tieto útoky pochádzali.Ruské úrady už predtým deklarovali, že západné sociálne médiá zasahujú do vnútorných záležitostí Ruska, ale neodstraňujú údaje vzťahujúce sa k hlavnému kritikovi Kremľa Alexejovi Navaľnému.Navaľnyj, ktorého zatkli vo februári, presadzuje stratégiu "inteligentného hlasovania" s cieľom poraziť v týchto voľbách prokremeľských politikov.Vláda zakázala činnosť jeho organizácií a jeho spojencov pozatýkala alebo prinútila utiecť z krajiny.Webové platformy Apple, Google a Telegram v piatok odstránili zo svojich obchodov aplikáciu Navaľnyj. Ide o aplikáciu, ktorej funkcia "Chytré hlasovanie" mala voličom v Rusku pomôcť pri rozhodovaní sa v prebiehajúcich voľbách.Navaľnyj v stredu vyzval voličov, aby v parlamentných voľbách - v rámci snahy o oslabenie kandidátov Kremľa - podporili kandidátov komunistickej strany, ľavice aj ultranacionalistov.Ruský prezident Vladimir Putin ešte deň pred začiatkom volieb vyzval občanov, aby išli voliť.Kritici tvrdia, že Kremeľ si uchová väčšinu v Štátnej dume - dolnej komore ruského parlamentu - prostredníctvom zákazu účasti opozičných kandidátov na voľbách a zmanipulovania hlasovania vo svoj prospech, píše AFP.Ruské sociálne médiá boli počas prvých dvoch dní volieb zaplavené tvrdeniami o pokusoch umiestniť do volebných urien nepovolené množstvo hlasovacích lístkov.Predsedníčka ústrednej volebnej komisie Ella Pamfilovová v sobotu zároveň vyhlásila, že jej úrad dostal už 137 hlásení o nútenom hlasovaní.