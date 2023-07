Rusko tvrdí, že dramaticky zvýšilo výrobu munície

Moskva/Londýn 24. júla (TASR) - Podpredseda ruskej vlády a minister priemyslu a obchodu Denis Manturov v pondelok vyhlásil, že Rusko niekoľkonásobne zvýšilo výrobu munície a vojenského vybavenia pre ruskú armádu bojujúcu vo vojne proti Ukrajine. Toto tvrdenie nie je možné nezávisle overiť.



Agentúra AFP uviedla, že vlani vo februári, keď Rusko rozpútalo vojnu na Ukrajine, Moskva očakávala rýchle víťazstvo nad ukrajinskou armádou. Namiesto toho však čelí urputným bojom a sankciám, ktoré zbrojárstvu v Rusku bránia vyhovieť potrebám ruskej armády. Analytici však tvrdia, že Rusko niektoré sankcie obišlo dovozom cez tretie krajiny.



Manturov v pondelok podľa AFP tvrdil, že od začiatku tohto roka sa množstvo druhov zbraní a vojenského vybavenia vyrába v objemoch, ktoré sú oveľa vyššie ako v minulom roku.



"Pokiaľ ide o muníciu, dostávame sa na úroveň, keď dodávky za mesiac prevyšujú minuloročné celkové objednávky," povedal Manturov v prejave na porade o obrannom priemyselnom komplexe vo Volžskom federálnom okruhu.



Dodal, že "prakticky všetky podniky, až na niekoľko výnimiek, plnia bezprecedentné termíny a objemové plány". Podľa Manturova sa výpadky vo výrobe a v dodávkach rýchlo doháňajú alebo kompenzujú podobnou produkciou.



Britská stanica BBC, ktorá o Manturovových výrokoch tiež informovala, uviedla, že nemá možnosť nezávisle zistiť, do akej miery sú vyhlásenia ruského predstaviteľa pravdivé.



Západní ekonómovia však odhadujú, že mesačné výdavky Ruska na vojnu proti Ukrajine sú približne päť- až šesťkrát vyššie ako výdavky Ukrajiny, a to aj vtedy, ak sa zohľadní všetka vojenská pomoc, ktorú Kyjevu poskytujú jeho spojenci.



Velenie ukrajinskej armády a vojenskí experti opakovane poukazujú na to, že na najviac exponovaných úsekoch frontu môže Ukrajina na každých desať výstrelov ruského delostrelectva odpovedať len jedným výstrelom - z dôvodu nedostatku munície, čo vedie k veľkým problémom v boji a výrazne spomaľuje ukrajinskú protiofenzívu.



Minulý týždeň poradca vedúceho kancelárie ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoľak uviedol, že Ukrajina denne používa 5000 až 10.000 kusov jedného typu nábojov.



Predstavitelia USA a Európy tvrdia, že ich vlastné arzenály sa v dôsledku pomoci Ukrajine značne vyčerpali a že zvýšenie výroby munície je časovo náročné.



Európska únia však v júli odobrila plán na zvýšenie výroby munície v eurobloku. Stalo sa tak v rámci úsilia na vyzbrojenie Ukrajiny a doplnenie vyčerpaných zbrojných arzenálov.