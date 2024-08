Rusko tvrdí, že Grossi navštívi jadrovú elektráreň v Kurskej oblasti

Moskva 21. augusta (TASR) - Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová v stredu oznámila, že generálny riaditeľ Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafael Grossi koncom augusta navštívi jadrovú elektráreň v Kurskej oblasti. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Ruské ministerstvo obrany minulý týždeň obvinilo Ukrajinu z plánovania útoku na túto jadrovú elektráreň, ktorá sa nachádza približne 60 kilometrov od ukrajinskej hranice. Ruský rezort varoval, že v prípade takéhoto útoku, v dôsledku ktorého by podľa neho došlo k rádioaktívnej kontaminácii rozsiahleho územia, bude reagovať tvrdo.



"Očakávam, že pochopenie nebezpečenstva, ktoré predstavujú ukrajinské provokácie proti ruským jadrovým elektrárňam, podnieti vedenie MAAE, aby prijalo konkrétne opatrenia na zaistenie bezpečnosti jadrových elektrární v Záporoží a Kursku," povedala Zacharovová.



Šéf ruskej štátnej jadrovej energetickej spoločnosti Rosatom Alexej Lichačov minulý týždeň v piatok v telefonickom rozhovore pozval Grossiho na návštevu Kurskej oblasti, aby sa oboznámil so situáciou v tamojšej jadrovej elektrárni pri meste Kurčatov.



Ukrajinské sily 6. augusta vpadli na územie Kurskej oblasti a podarilo sa im získať pod kontrolu desiatky ruských obcí. Rusko tvrdí, že z regiónu muselo z dôvodu ukrajinskej ofenzívy ujsť viac ako 120.000 civilistov. Ide o prvú ofenzívu tohto druhu od začiatku vojny Ruska proti Ukrajine vo februári 2022.



Grossi krátko po vpáde ukrajinskej armády do ruskej oblasti vyzval Moskvu a Kyjev, aby zachovali maximálnu zdržanlivosť a zabránili tak jadrovej havárii.