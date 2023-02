Rusko tvrdí, že je ochotné rokovať s Ukrajinou, ak akceptuje anexiu

Moskva 28. februára (TASR) - Kremeľ v utorok zopakoval svoje stanovisko, že Rusko je otvorené rokovaniam o ukončení konfliktu na Ukrajine, ale že novú "územnú realitu" nemožno ignorovať.



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov podľa agentúry Reuters pred novinármi vyhlásil, že Rusko sa nikdy nevzdá svojich nárokov na štyri ukrajinské oblasti, ktoré Moskva vlani vyhlásila za anektované. Predchádzali tomu referendá, ktoré Kyjev a Západ označili za falošné a nezákonné.



Rusko anektovalo Doneckú, Luhanskú, Chersonskú a Záporožskú oblasť vlani v septembri na veľkolepej ceremónii v Moskve. Tieto čiastočne okupované ukrajinské oblasti boli následne v ústavnom dekréte definované ako subjekty Ruskej federácie.



Peskov dodal, že Rusko je otvorené rokovaniam, ak Kyjev akceptuje kontrolu Moskvy nad týmito regiónmi.



"Pri priaznivom stave vecí a vhodnom postoji Ukrajiny sa to dá vyriešiť za rokovacím stolom. Hlavnou vecou je však dosiahnutie našich cieľov," spresnil Peskov.



Ruské jednotky pritom plne nekontrolujú ani jeden zo štyroch regiónov. Moskva tvrdí, že bojuje za ich "oslobodenie" spod kontroly ukrajinských neonacistov. Podľa Kyjeva i Západu ide o ničím neopodstatnenú zámienku na nezákonné zaberanie územia druhého štátu.



Ukrajina tvrdí, že ruské jednotky musia opustiť každý centimeter jej územia vrátane štyroch anektovaných regiónov a Krymského polostrova, ktorý Moskva jednostranne anektovala od Ukrajiny v roku 2014, a až potom sa môže rokovať o mierovom pláne.



V rozhovore pre ruský denník Izvestija sa Peskov dotkol aj témy možných rokovaní s lídrami západných krajín.



Pripomenul, že ruský prezident Vladimir Putin "bol a zostáva otvorený akýmkoľvek kontaktom, ktoré môžu pomôcť Rusku dosiahnuť jeho vlastné ciele - takými alebo onakými cestami." "Najlepšie pri rokovacom stole, ale keď to nie je možné, tak aj vojenskými prostriedkami, čo vidíme teraz," uviedol Putinov hovorca.



Peskov doplnil, že nemecký kancelár Olaf Scholz a francúzsky prezident Emmanuel Macron opakovane deklarovali, že "budú pokračovať v komunikácii s Putinom, aby sa hľadali nejaké cesty a východiská zo situácie".



V poslednom čase však podľa Peskova z ich strany k žiadnej iniciatíve nedošlo.



Hovorca Kremľa dodal, že aj na Ukrajine sú sily, s ktorými by Rusko mohlo rokovať. Spresnil, že časť z nich, "aj keď malá, je stále v Kyjeve, časť je mimo neho. Niektorí z nich sú v Rusku".



V tejto súvislosti Peskov spomenul meno ukrajinského oligarchu a Putinovho priateľa Viktora Medvedčuka, ktorý bol vlani v apríli zatknutý na Ukrajine a v septembri ho v rámci výmeny väzňov vydali do Ruska.